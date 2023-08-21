Не можна ігнорувати географію: у ВООЗ зробили нову заяву про походження коронавірусу

У Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, що походження коронавірусу було швидше природним, ніж витіканням з лабораторії.

Походження коронавірусу

Про це заявив заявив головний науковий співробітник ВООЗ Джеремі Фаррар в інтерв'ю. За його словами, насправді природне походження стає дедалі ймовірнішим. Проте й інші гіпотези, як і раніше, розглядаються.

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Ви не можете ігнорувати географію, ви не можете ігнорувати епіцентр,

– додав вчений, маючи на увазі потенційний витік з лабораторії в Ухані.

Фаррар підтримав організацію нової місії ВООЗ до Китаю, але тільки якщо Пекін виявить "готовність поділитися всією інформацією". Він "не впевнений", що така нова місія відбудеться.

Протидія новим спалахам

В той час як національні системи охорони здоров’я продовжують ослаблювати заходи щодо протидії коронавірусу, Джеремі Фаррар вважає, що має бути співпраця між країнами, щоб забезпечити кращу готовність.

"Не чекайте кризи, щоб запровадити кращі заходи – до часу [наступної пандемії], це буде надто пізно. Експерти не повинні нехтувати відомими патогенами заради спокою", – сказав він.

ВООЗ має повністю розроблену "дорожню карту" досліджень і розробок щодо лихоманки Ебола, Марбурга та кліщової кримсько-конгоанської геморагічної лихоманки, але ще потрібно працювати над вірусом Зіка, лихоманкою долини Ріфт та патогеном X — інфекційним захворюванням, яке може викликати нову пандемію, але ще зараз не проявився.