В Україні нерівномірно заповненні лікарні для хворих на коронавірус, тому загалом показник завантаженості становить 24%. Найбільше госпіталізації потребують в трьох областях.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу, пише 24 канал.

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Кількість людей, які потребують госпіталізації, зростає

За його словами, "лідер" за заповненістю лікарень Львівщина. Так, в області лікарні, що приймають хворих на COVID-19, заповнені на трохи більше, ніж 53%.

Максим Степанов “Якщо подивитись загалом, щодо завантаженості ліжок, то показник до 24%, але зрозуміло, що ситуація нерівномірна. Найбільша завантаженість наразі у Львівській області, вона складає трохи понад 53% від загальної кількості ліжок”.

Міністр зазначив, що дещо менше, але на рівні 48% у місті Київ і такий же показник в Івано-Франківській, Чернівецькій та Рівненській областях – на рівні 46%. Саме ці регіони складають до 50% де наразі фіксують активний приріст хворих.

Щодо маршрутизації у нас є чіткі критерії, що хворі з підозрою на COVID-19, які потребують шпиталізації, повинні бути направлені до лікарень, які визначено для лікування COVID-19,

– сказав Степанов.

Лікарні Львівщини заповнені на 53%

Додамо, що на Львівщині вже почали відкривати лікарні другої хвилі. Йдеться про Жидачівську центральну районну лікарню, яку відкриють додатково 12 серпня.

Коронавірусна інфекція продовжує поширюватися Львівською областю високими темпами. Так, станом на 12 серпня у Львові та на Львівщині уже 11 308 підтверджених випадків.