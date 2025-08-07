У медичних колах дедалі частіше лунає тривожна думка: звичайні респіраторні віруси здатні запускати ріст "сплячих" ракових клітин у легенях – навіть якщо початково пухлина виникла в іншому органі.

Грип, коронавірус та подібні інфекції провокують потужне запалення, яке зазвичай допомагає імунітету боротися з інфекціями. Але останні відкриття свідчать: цей же процес може ненавмисно стимулювати прогресування раку, пише 24 Канал з посилання на Nature.

Найнебезпечніше в раку – його здатність метастазувати, тобто "переселятися" у нові органи, наприклад, у легені. Довгі роки такі клітини можуть залишатися у стані спокою – не ділитися й не рости, іноді десятиліттями. Що саме змушує їх "прокидатися", досі було загадкою. Деякі дослідження натякали: запалення, викликане ГРВІ, може бути тим самим спусковим гачком. Але прямих доказів бракувало.

Як застуда може "розбудити" рак?

Виправити цю прогалину взялися науковці з Університету Колорадо під керівництвом професора Джеймса ДеГрегорі. Їхній експеримент проводили на генетично модифікованих мишах із раком молочної залози. Коли половину з них заразили вірусом свинячого грипу H1N1, вже за дев’ять днів кількість ракових клітин у легенях інфікованих зросла у сто разів! У неінфікованих змін майже не було.

Тест із коронавірусом SARS-CoV-2 дав схожі результати: у легенях заражених мишей ракових клітин стало у десять разів більше, тоді як у контрольній групі суттєвих змін не виявили.

Ключова ланка – молекула інтерлейкін-6 (IL-6). У нормі вона допомагає організму боротися з вірусами, але, на жаль, водночас може стимулювати ріст пухлинних клітин. Коли експеримент повторили на мишах із заблокованою продукцією IL-6, ріст раку майже припинився.

Ба більше, дослідники довели: IL-6 не лише пробуджує "сплячі" ракові клітини, але й змінює їхню генетичну програму так, щоб вони легше поширювалися. Коли запалення минає і рівень IL-6 знижується, ріст пухлини сповільнюється, але клітини вже стають агресивнішими через набуті генетичні зміни.

Яке це має значення?

Ці висновки особливо важливі для тих, хто нещодавно подолав рак і перебуває у ремісії. Аналіз історій хвороб 36800 американок із діагнозом рак молочної залози до пандемії підтвердив: у тих, хто хворів на COVID-19 у перші три роки після діагнозу, ризик розвитку метастазів у легенях був значно вищим.

Втім, науковці підкреслюють: ці дані попередні, адже чимало людей могли перенести ковід без симптомів або не робили тестування. Потрібні додаткові масштабні дослідження, щоб краще зрозуміти, як різні респіраторні віруси впливають на різні види раку і які індивідуальні чинники відіграють роль.

Проте висновок очевидний: вакцинація проти грипу, COVID-19 та інших сезонних інфекцій може стати важливою частиною профілактики рецидивів у онкопацієнтів.