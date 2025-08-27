У США зафіксували рідкісний випадок зараження людини личинками мухи Cochliomyia hominivorax, відомої як "м'ясоїдна муха". Ці паразити живляться живими тканинами і можуть спричинити смерть за кілька тижнів.

Що відомо про випадок інфікування?

Як повідомляють CNN та The Guardian, інфікованого пацієнта ідентифікували 4 серпня. Відомо, що він повернувся зі Сальвадора, де ймовірно й заразився. Експерти наголосили, що ризик для населення США залишається дуже низьким, адже випадок є поодиноким, інформує 24 Канал.

За словами професора Техаського університету A&M Філіпа Кауфмана, муха відкладає сотні яєць у відкриті рани. Личинки вилуплюються вже через добу, починають проникати в тканини і за короткий час перетворюють їх буквально на "швейцарський сир".

Такі зараження найчастіше вражають худобу та домашніх тварин, але можуть бути небезпечними й для людей навіть за наявності дрібної подряпини.

Лікування передбачає механічне очищення ран, антисептичну обробку і контроль пошкоджених ділянок. Без допомоги паразити здатні вбити тварину за 1 – 2 тижні та поширитися на інші особини.

Чи є привід непокоїтись?

У Міністерстві охорони здоров'я США наголосили, що випадок не становить загрози для громадськості. Популяції м'ясоїдних мух у країні здебільшого знищили ще у 1960–70-х роках, однак нові спалахи у сусідніх регіонах змусили владу посилити превентивні заходи. Зокрема, у США планують створити підприємство для масової стерилізації самців цих мух, аби запобігти повторному поширенню.

Розслідування інциденту ведуть Центр із контролю та профілактики захворювань (CDC) та департамент охорони здоров’я штату Меріленд.