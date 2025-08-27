У США людина вперше заразилася м'ясоїдним паразитом
- У США зафіксували рідкісний випадок зараження людини личинками "м'ясоїдної мухи", що може спричинити серйозні пошкодження тканин.
- Інцидент розслідують Центр із контролю та профілактики захворювань (CDC) та департамент охорони здоров’я штату Меріленд.
У США зафіксували рідкісний випадок зараження людини личинками мухи Cochliomyia hominivorax, відомої як "м'ясоїдна муха". Ці паразити живляться живими тканинами і можуть спричинити смерть за кілька тижнів.
Що відомо про випадок інфікування?
Як повідомляють CNN та The Guardian, інфікованого пацієнта ідентифікували 4 серпня. Відомо, що він повернувся зі Сальвадора, де ймовірно й заразився. Експерти наголосили, що ризик для населення США залишається дуже низьким, адже випадок є поодиноким, інформує 24 Канал.
За словами професора Техаського університету A&M Філіпа Кауфмана, муха відкладає сотні яєць у відкриті рани. Личинки вилуплюються вже через добу, починають проникати в тканини і за короткий час перетворюють їх буквально на "швейцарський сир".
Такі зараження найчастіше вражають худобу та домашніх тварин, але можуть бути небезпечними й для людей навіть за наявності дрібної подряпини.
Лікування передбачає механічне очищення ран, антисептичну обробку і контроль пошкоджених ділянок. Без допомоги паразити здатні вбити тварину за 1 – 2 тижні та поширитися на інші особини.
Чи є привід непокоїтись?
У Міністерстві охорони здоров'я США наголосили, що випадок не становить загрози для громадськості. Популяції м'ясоїдних мух у країні здебільшого знищили ще у 1960–70-х роках, однак нові спалахи у сусідніх регіонах змусили владу посилити превентивні заходи. Зокрема, у США планують створити підприємство для масової стерилізації самців цих мух, аби запобігти повторному поширенню.
Важливо! Цей матеріал має винятково інформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Якщо Вас турбують проблеми зі здоровʼям, обов’язково зверніться до лікаря.