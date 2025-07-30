Сьогодні рак печінки посідає 6 місце серед найпоширеніших онкологічних захворювань і впевнено утримує "бронзу" за кількістю смертей серед усіх видів раку. Проблема ускладнюється тим, що цей тип пухлини надзвичайно важко піддається лікуванню: лише від 5 до 30% пацієнтів долають п’ятирічний рубіж виживаності, пише 24 Канал з посилання на The Lancet.

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Статистика не на користь чоловіків – вони стикаються з цим діагнозом у 2 – 3 рази частіше, ніж жінки.

Чому виникає рак печінки?

Медики давно вивчають фактори ризику розвитку раку печінки. Якщо раніше основними причинами вважалися хронічні вірусні гепатити та зловживання алкоголем, то зараз до них додалася ще одна загроза – глобальна епідемія ожиріння.

Через надмірну вагу вже понад 40% дорослих мають неалкогольну жирову хворобу печінки, а кожен третій із них – стеатогепатит. Цей стан лікарі називають "тихим убивцею" – хвороба практично не проявляє себе, повільно руйнує печінку і часто призводить до цирозу та онкології.

Експерти прогнозують, що до 2050 року частка раку печінки, спричиненого алкоголем і цирозом, зросте з 19% до 21%. Захворюваність, пов’язана з гепатитом В, може зменшитися з 39% до 37%, а з гепатитом С – з 29% до 26%.

Як уникнути раку печінки?

Дослідники впевнені: змінити ситуацію під силу кожному. Значно знизити ризик можна, якщо відмовитися від алкоголю, змінити харчові звички та додати більше фізичної активності.

За оцінками фахівців, такі заходи здатні щороку зменшувати захворюваність на рак печінки на 2 – 5%, що еквівалентно запобіганню до 17,3 мільйона нових випадків і порятунку близько 15,1 мільйона життів упродовж найближчих 25 років.

Поки, на жаль, реалізувати цей сценарій складно. Наприклад, у Китаї, де реєструється майже половина всіх випадків раку печінки у світі, з 1990 по 2021 рік вдалося досягти лише незначного щорічного зниження захворюваності – на 0,3%. А в Європі та Північній Америці, навпаки, кількість хворих зростає на 1 – 2,8% на рік, передусім через поширення неалкогольної жирової хвороби печінки та зловживання алкоголем.