Запах поту може вилікувати психічне захворювання

Для лікування соціофобії використовують ліки та психотерапію — наприклад, когнітивну терапію на основі усвідомлення. Автори нового пілотного дослідження доповнили цей метод впливом сполук, виділених із поту інших людей.

Що відомо про соціофобію

Соціофобія (соціальний тривожний розлад) зачіпає багатьох людей по всьому світу і сильно впливає на якість їхнього життя. Вона проявляється надмірним страхом, напругою чи занепокоєнням при взаємодії з людьми. Особа, яка страждає від соціофобії, дуже побоюється негативної оцінки з боку і тому нерідко уникає контактів з оточуючими.

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Терапію соціофобії проводять за допомогою ліків (антидепресантів, транквілізаторів тощо), а також психотерапії. Це можуть бути контрольовані взаємодії з іншими людьми або, наприклад, когнітивна терапія на основі усвідомлення.

Нове дослідження соціофобії

Автори нового дослідження вирішили з'ясувати, чи можна покращити ефект від лікування соціофобії за допомогою усвідомлення, використовуючи хімічні сигнали з поту інших людей.

Автори наголошують, що емоційний стан людини впливає на хімічні сполуки, які виділяє її тіло – зокрема з потом. Вони мають певний запах, який оточуючі можуть відчути і відреагувати належним чином. Такі механізми хімічних сигналів між людьми мають глибоке еволюційне коріння. Вони описані у багатьох тварин і допомагали першим людям та їхнім предкам регулювати відносини.

Спочатку дослідники отримали зразки поту добровольців, які переживають певні емоції. Для того, щоб привести людей у ​​потрібний настрій, їм показували кліпи з різних фільмів. Так, фрагменти з фільму жахів "Прокляття" (The Grudge) мали налякати глядача, "Містер Бін на відпочинку" та "Дій, сестро" – розсмішити і так далі.

Зі зібраного поту виділили хімічні речовини, які вважають сигналами емоційного стану. Хіміки зазначили, що загалом піт містить понад 300 різних сполук.

Запах іншої людини покращує лікування соціофобії

Отримані препарати випробували на 48 жінках із соціофобією, вік яких варіював від 15 до 35 років. Їх розділили на три групи по 16 осіб, після чого протягом двох днів усі вони проходили терапію на основі усвідомлення. Одна група піддавалась впливу екстрактів поту людей, які дивилися фільми жахів, інша – тих, які переглядали комедії. Остання третина пацієнтів виступала як група контролю.

Ми виявили, що люди, які відчували запах поту людей краще реагували на терапію усвідомлення (порівняно з тими, хто не відчував такого впливу). Ми були здивовані, дізнавшись, що емоційний стан людини, від якої ми отримали піт, не вплинув на результати лікування. Виділення, отримані від людини, якій весело, надали таку ж дію, як і виділення наляканого. Ймовірно, успіх лікування визначають ті речовини, які завжди містяться у людському поті,

– розповіла авторка дослідження Еліза Вінья.

Автори припускають, що той самий ефект може давати й просто фізична присутність іншої людини поруч. Вони вже розпочали перевірку цієї гіпотези у своїй новій роботі.