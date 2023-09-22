Чому деяким людям подобається запах поту

Нюхати пахви – не дивно. Запах у них досить сильний, багатьох людей він заспокоює або, навпаки, збуджує. Проте, якщо пахви різко пахнуть, потрібно звернутися до лікаря — це може бути ознакою захворювання.

Піт виділяється в різних ділянках тіла, проте, як правило, найсильніше його запах відчувається в пахвових западинах і пахвинній ділянці. І хоча основна функція поту – це охолодження тіла та захист від перегріву (терморегуляція), має значення і те, як він пахне.

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Чому людям подобається запах поту

Людям може подобатися запах чужого поту з кількох причин:

Здається сексуально привабливим , особливо для чоловіків, що вже почали статеве життя. Є навіть такий сексуальний фетиш – маскалагнія. Однак точного пояснення цьому поки що немає: дослідження не виявили у людини феромонів, тоді як у деяких тварин такі речовини сигналізують про готовність до розмноження, є.

, особливо для чоловіків, що вже почали статеве життя. Є навіть такий сексуальний фетиш – маскалагнія. Однак точного пояснення цьому поки що немає: дослідження не виявили у людини феромонів, тоді як у деяких тварин такі речовини сигналізують про готовність до розмноження, є. Викликає відчуття безпеки та спокою, особливо у жінок.

Сприйняття запаху поту – суб'єктивна та індивідуальна справа, і те, що одній людині подобається, може не сподобатися іншій. Власний піт також може подобатися, бо:

Має звичний для нас аромат. Наш піт містить певну кількість води, сечовини та ще цілого ряду білків, а також вступає в реакцію з конкретним набором бактерій, що живуть на шкірі. Відповідно, якщо запах знайомий, може сприйматися як приємний. А якби запах власного поту був для нас неприємний, це могло б спричинити стрес.

Наш піт містить певну кількість води, сечовини та ще цілого ряду білків, а також вступає в реакцію з конкретним набором бактерій, що живуть на шкірі. Відповідно, якщо запах знайомий, може сприйматися як приємний. А якби запах власного поту був для нас неприємний, це могло б спричинити стрес. Є сигналом про фізіологічний стан людини , адже на нього впливає здоров'я, дієта та гормональний фон.

, адже на нього впливає здоров'я, дієта та гормональний фон. Асоціюється з певними спогадами та відчуттями, наприклад після фізичної активності або в моменти релаксації.

Коли піт – ознака захворювання

У деяких випадках піт набуває різкого запаху – навіть якщо він походить від тих, кого ми любимо, або від нас самих. У цього може бути низка причин:

порушення метаболізму амінокислот;

застосування деяких медикаментів;

захворювання;

зміна маси тіла;

стрес;

вживання продуктів з різким запахом;

недостатня гігієна.

Якщо вас турбує, як пахне ваш піт, наприклад, запах надто інтенсивний, а також його не вдається нейтралізувати за допомогою гігієни, дезодорантів чи антиперспірантів, рекомендується звернутися до лікаря. Фахівець допоможе знайти та усунути причину неприємного або надто інтенсивного запаху.