Дослідники з Міннесотського Університету розповіли, чому курці, які вирішили покінчити зі шкідливою звичкою, схильні їсти більше фастфуду та солодощів.

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Нове дослідження продемонструвало, що люди, які вирішили кинути курити, можуть отримати неприємний побічний ефект – бажання споживати шкідливу їжу.

Ми розглянули, чи збільшує гостра нікотинова абстиненція споживання нездорової їжі з високим вмістом солі, жиру та цукру, і як впливають на зняття стресу рецептори опіоїдної системи,

– повідомив доктор філософії Мустафа аль'Абсі.

Спеціаліст пояснив, що фастфуд певним чином допомагає пацієнтам відмовитися від куріння.

Жирна їжа заміняє сигарети

Під час лабораторних експериментів група науковців досліджувала курців та некурців у віці від 18 до 75 років. Кожна група брала участь у цілодобовій відмові від нікотинових продуктів, одночасно приймаючи або плацебо, або налтрексону.

Що таке налтрексон Цей Цей лікарський препарат використовують, щоб пом’якшити чи вилікувати залежність від алкоголю, нікотину чи наркотиків. Засіб блокує рецептори, на які впливають сигарети, наркотичні речовини чи міцні напої. Налтрексон не викликає лікарської залежності та звикання, тому активно використовується у центрах лікування наркотичної залежності. Самостійно приймати препарат заборонено.

Після кожного сеансу дослідники надавали курцям і некурцям вибір закусок, що відрізняються за рівнем солі та жиру.

Дослідження виявили, що курці, які відмовилися від нікотину, стали споживати більше калорій, ніж колеги, які не палили.

Люди, які приймали налтрексон під час експериментів не брали більше їжі, ніж зазвичай.

Аль'Абсі зробив висновок, що організм, який перебуває в стресовому стані, має схильність до продуктів з високим вмістом цукру та жиру.

Результати дослідження можуть бути пов'язані з вживанням їжі, особливо тієї, що містить багато калорій. Щоб впоратися з негативним впливом і стресом, люди під час відмови від куріння схильні до надмірного споживання калорій,

– зазначив лікар.

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Налтрексон може розв'язати проблему

Під час дослідження вчені виявили, що цей препарат нормалізував споживання калорій курцями до показників осіб, що не палять.

Це – нова знахідка в контексті нікотинової залежності. Це може мати багато можливостей для розвитку майбутнього лікування,

– сказав аль'Абсі.