Залізнична лікарня у Харкові відмовляється приймати хворих на коронавірус COVID-19. Там через брак персоналу та обладнання до цього просто не готові.

Перепрофілювати заклад під інфекційну лікарню вирішили ще кілька тижнів тому. З 26 жовтня там вже мають працювати із хворими на COVID-19. Про це повідомила кореспондентка 24 каналу.

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Залізнична лікарня підпорядковується не місту чи області, а Міністерству транспорту. Саме тому процедури погодження були досить тривалими. За даними ОДА, домовленості з Національною службою здоров'я України тримають і зараз.

Заклад завжди приймав пацієнтів із серцевими та нервовими проблемами, але не інфекційних. За словами тамтешніх працівників, засобів захисту та обладнання там обмаль – зокрема, немає закритих боксів і є лише 5 апаратів штучної вентиляції легень.

Проблема з кадрами

В той час, як у всіх інших медзакладах Харкова не вистачає анестезіологів, у Залізничній лікарні вони є – всі погодилися працювати з COVID-19. Проте в лікарні немає жодного інфекціоніста. Медсестри ж та санітарки просто масово звільняються з роботи.

Основна проблема – це терапевти та інфекціоністи. Без них ми не можемо сформувати належну кількість команд, аби надавати допомогу пацієнтам з коронавірусом,

– наголосив Ігор Пасюра, медичний директор лікарні.

За його словами, у медзакладі є лише 16 точок для підключення кисню. Враховуючи те, що там планували відкрити 300 ліжок для хворих на коронавірус, цього точно недостатньо. Адже за стандартами, киснем має бути забезпечено 80% їх кількості.

Про ситуацію у Залізничній лікарні у Харкові: дивіться відео 24 каналу