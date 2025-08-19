Звично майже для всіх – дати собі ще "п’ять хвилин" на Instagram Reels чи TikTok перед сном. Але ці п’ять хвилин легко перетворюються на годину. Здається, це звичний спосіб розслабитися, проте ваш мозок може сприймати це інакше.

Дослідження під керівництвом професора Цяна Вана (Тяньцзінський педагогічний університет), опубліковане в журналі NeuroImage, виявило: тривалий перегляд коротких відео запускає у мозку ті самі механізми, як при алкогольній чи ігровій залежності, пише 24 Канал з посилання на Times.

Чому короткі відео так затягують?

Reels і TikTok створені так, щоб ви не могли зупинитися. Кожен свайп дає коротке "дофамінове підживлення" – хімічну речовину, яка викликає відчуття задоволення й мотивації. Платформи навмисно використовують швидкий монтаж, музику й несподіваний контент, щоб підживити це коло: очікування наступної миттєвої насолоди не закінчується.

Поступово мозок звикає до таких стимулів і стає нечутливим до інших джерел радості. Читання книжки, смачна вечеря чи щира розмова з другом починають здаватися надто повільними й нудними.

Це не перебільшення: науковці підтверджують, що зміни у мозку за надмірного споживання коротких відео подібні до того, що спостерігають у залежних від азартних ігор чи алкоголю – мозок перебудовує сприйняття задоволення, йому дедалі складніше насолоджуватися чимось, окрім коротких відео.

Як страждає ваша увага та пам’ять?

Небезпечний ще один нюанс: такі відео напряму впливають на префронтальну кору – центр прийняття рішень, самоконтролю, концентрації та емоцій. У стані постійного збудження це порушує звичні когнітивні процеси. Знижується здатність сфокусуватися на одному завданні, гірше запам’ятовувати деталі розмови, труднощі з опором спокусі знову "заскролити".

До цього додається зростальна потреба мозку до новизни. Що більше він отримує несподіваного й швидкого контенту, то складніше задовольнитися спокійнішими заняттями, як читання довгої статті або робота над проєктом. Згодом це схоже на когнітивні порушення, спричинені тривалим споживанням алкоголю – мозок дедалі більше тяжіє до миттєвого задоволення й віддаляється від здатності до глибокого мислення.

Як TikTok і Reels "крадуть" у вас сон і ясність думок?

Звичка гортати стрічку перед сном, особливо якщо вас захоплюють емоційні відео, порушує циркадні ритми. Екран світить прямо у ваші очі, а миттєвий контент тримає мозок у стані збудження, навіть коли варто вже переходити до сну. У цей момент гальмується вироблення мелатоніну, а це головний гормон, який налаштовує нас на відпочинок.

Результат – важко засинати, а зранку ви відчуваєте ментальну "задурманеність": інформація гірше зберігається, нове сприймається повільніше, а складні думки даються важче. Якщо так триває постійно, це буквально виснажує мозок – організм не встигає відновитися, токсини не виводяться, не зміцнюються синапси.

Як захистити мозок від цифрового "перевантаження"?

Звісно, короткі відео можуть бути веселими й навіть корисними. Проте важливо пам’ятати: їхня здатність викликати залежність і впливати на ваші розумові здібності доведена науково.

Щоб уберегти себе, експерти радять свідомо влаштовувати "детокси" – визначати ліміти екранного часу, робити перерви та наповнювати життя різноманітними активностями. Практикуючи цифрову гігієну, ви збережете легкість думок, гарний настрій і психічне здоровʼя, не жертвуючи задоволенням від сучасних технологій.