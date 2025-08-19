Дослідження під керівництвом професора Цяна Вана (Тяньцзінський педагогічний університет), опубліковане в журналі NeuroImage, виявило: тривалий перегляд коротких відео запускає у мозку ті самі механізми, як при алкогольній чи ігровій залежності, пише 24 Канал з посилання на Times.

Чому короткі відео так затягують?

Reels і TikTok створені так, щоб ви не могли зупинитися. Кожен свайп дає коротке "дофамінове підживлення" – хімічну речовину, яка викликає відчуття задоволення й мотивації. Платформи навмисно використовують швидкий монтаж, музику й несподіваний контент, щоб підживити це коло: очікування наступної миттєвої насолоди не закінчується.

Поступово мозок звикає до таких стимулів і стає нечутливим до інших джерел радості. Читання книжки, смачна вечеря чи щира розмова з другом починають здаватися надто повільними й нудними.

Це не перебільшення: науковці підтверджують, що зміни у мозку за надмірного споживання коротких відео подібні до того, що спостерігають у залежних від азартних ігор чи алкоголю – мозок перебудовує сприйняття задоволення, йому дедалі складніше насолоджуватися чимось, окрім коротких відео.

Як страждає ваша увага та пам’ять?

Небезпечний ще один нюанс: такі відео напряму впливають на префронтальну кору – центр прийняття рішень, самоконтролю, концентрації та емоцій. У стані постійного збудження це порушує звичні когнітивні процеси. Знижується здатність сфокусуватися на одному завданні, гірше запам’ятовувати деталі розмови, труднощі з опором спокусі знову "заскролити".

До цього додається зростальна потреба мозку до новизни. Що більше він отримує несподіваного й швидкого контенту, то складніше задовольнитися спокійнішими заняттями, як читання довгої статті або робота над проєктом. Згодом це схоже на когнітивні порушення, спричинені тривалим споживанням алкоголю – мозок дедалі більше тяжіє до миттєвого задоволення й віддаляється від здатності до глибокого мислення.

Як TikTok і Reels "крадуть" у вас сон і ясність думок?

Звичка гортати стрічку перед сном, особливо якщо вас захоплюють емоційні відео, порушує циркадні ритми. Екран світить прямо у ваші очі, а миттєвий контент тримає мозок у стані збудження, навіть коли варто вже переходити до сну. У цей момент гальмується вироблення мелатоніну, а це головний гормон, який налаштовує нас на відпочинок.

Результат – важко засинати, а зранку ви відчуваєте ментальну "задурманеність": інформація гірше зберігається, нове сприймається повільніше, а складні думки даються важче. Якщо так триває постійно, це буквально виснажує мозок – організм не встигає відновитися, токсини не виводяться, не зміцнюються синапси.

Як захистити мозок від цифрового "перевантаження"?

Звісно, короткі відео можуть бути веселими й навіть корисними. Проте важливо пам’ятати: їхня здатність викликати залежність і впливати на ваші розумові здібності доведена науково.

Щоб уберегти себе, експерти радять свідомо влаштовувати "детокси" – визначати ліміти екранного часу, робити перерви та наповнювати життя різноманітними активностями. Практикуючи цифрову гігієну, ви збережете легкість думок, гарний настрій і психічне здоровʼя, не жертвуючи задоволенням від сучасних технологій.