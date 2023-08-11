Як кава викликає залежність
Джерело:Science Learn
Багато людей не замислюються про те, що вони вживають психоактивну речовину, схожу на кокаїн чи екстазі, але легальну. Так, ми говоримо про каву.
Як діє кава
Кофеїн, що міститься у кавових напоях, вважається стимулятором. Він впливає на нервову активність: підвищує концентрацію, прискорює обмін речовин та покращує настрій. І найголовніше, він допомагає нам бути бадьорими.
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Так відбувається тому, що молекула кофеїну схожа за своєю будовою на молекулу аденозину – речовини, яка відповідає за почуття втоми. Коли кофеїн потрапляє в організм, він вбудовується в аденозинові рецептори – так він блокує заспокійливий ефект і дозволяє залишатися бадьорими.
При цьому кофеїн трохи посилює передачу сигналів дофаміну в мозку – речовини, яка допомагає контролювати рух, мотивацію та емоції. Кава, як і наркотики, призводить до викиду дофаміну. Головна відмінність: дофаміновий сплеск після порції еспресо настільки малий, що він не ламає ланцюжка винагороди і не формує залежність у повному розумінні цього слова.
Чи викликає кава залежність
Згідно з міжнародною класифікацією хвороб (МКХ), залежність – це неконтрольоване вживання речовини, навіть якщо вона викликає негативні наслідки для людини. Любителі кави все ж таки можуть обходитися без напою і не діятимуть на шкоду собі.
Хоч від кави немає залежності, але вона може викликати інші психічні та поведінкові розлади.
Наприклад, згідно з МКХ-11, звичка часто пити кавові напої може призвести до шкідливого вживання, коли людина продовжує пити каву, навіть якщо знає, що будуть негативні наслідки: підніметься тиск, з'явиться пітливість, заболить голова або посилиться серцебиття. При цьому у випадку загрози для здоров'я людина зможе відмовитися від кофеїну.