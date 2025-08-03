На Закарпатті 3–річна дитина склеїла очі суперклеєм – медики пояснили, як діяти негайно
- У селі Королево трирічний хлопчик випадково склеїв повіки суперклеєм, медики надали першу допомогу та терміново госпіталізували дитину.
- Медики наголосили на необхідності швидкого реагування у випадку хімічного ураження очей і рекомендують звертатися до офтальмолога навіть при незначних травмах.
У селі Королево, що на Закарпатті, трирічний хлопчик випадково травмував очі суперклеєм. Інцидент трапився, коли дитина гралася вдома та знайшла тюбик клею на столі.
Один необережний рух – і рідина потрапила на обличчя, зокрема, очі та волосся. Про випадок розповіли фахівці екстреної медичної допомоги, передає 24 Канал.
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"Коли ми прибули, малюк плакав, повіки були склеєні, він не міг відкрити очі. Мати пояснила, що хлопчик сам дістав тюбик клею", – розповіли медики.
Лікрі надали першу допомогу на місці – знеболили, промили очі й обробили шкіру. Дитину терміново госпіталізували до Закарпатської обласної дитячої лікарні в Мукачеві, де її оглянув офтальмолог.
Що робити при хімічному ураженні очей?
Медики наголосили, що очі надзвичайно вразливі до хімікатів, тому діяти потрібно негайно. У випадку контакту з агресивною речовиною – особливо у дітей, не варто зволікати з викликом "швидкої".
Алгоритм першої допомоги:
- Зберігайте спокій, але дійте швидко.
- Промивайте очі щонайменше 15–20 хвилин чистою прохолодною водою (з-під крана, пляшки, душу, фізіологічним розчином).
- Не розклеюйте повіки вручну – не тягніть шкіру, не використовуйте мило, спирт, олію або креми.
- Не давайте дитині терти очі – це лише погіршить стан.
Важливо! Обов'язково зверніться до офтальмолога, навіть якщо візуально травма здається незначною.
Суперклей не проникає глибоко, але склеєні повіки та подразнення можуть мати серйозні наслідки без медичної допомоги,
— застерегли лікарі.
Як уникнути таких травм?
За даними медиків, щороку понад 2 мільйони дітей віком до 5 років травмуються через побутові інциденти, а приблизно 20 тисяч з них – це ушкодження очей хімічними речовинами.
Щоб запобігти таким випадкам:
- зберігайте суперклей, побутову хімію, ліки, фарби лише в закритих шафах із блокуванням;
- не залишайте маленьких дітей без нагляду, навіть на кілька хвилин;
- використовуйте захисні фіксатори на ящиках, шафках, вікнах і розетках;
- навчайте старших дітей не гратися небезпечними речовинами поруч з молодшими.
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