Один необережний рух – і рідина потрапила на обличчя, зокрема, очі та волосся. Про випадок розповіли фахівці екстреної медичної допомоги, передає 24 Канал.

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"Коли ми прибули, малюк плакав, повіки були склеєні, він не міг відкрити очі. Мати пояснила, що хлопчик сам дістав тюбик клею", – розповіли медики.

Лікрі надали першу допомогу на місці – знеболили, промили очі й обробили шкіру. Дитину терміново госпіталізували до Закарпатської обласної дитячої лікарні в Мукачеві, де її оглянув офтальмолог.

Що робити при хімічному ураженні очей?

Медики наголосили, що очі надзвичайно вразливі до хімікатів, тому діяти потрібно негайно. У випадку контакту з агресивною речовиною – особливо у дітей, не варто зволікати з викликом "швидкої".

Алгоритм першої допомоги:

Зберігайте спокій, але дійте швидко.

Промивайте очі щонайменше 15–20 хвилин чистою прохолодною водою (з-під крана, пляшки, душу, фізіологічним розчином).

Не розклеюйте повіки вручну – не тягніть шкіру, не використовуйте мило, спирт, олію або креми.

Не давайте дитині терти очі – це лише погіршить стан.

Важливо! Обов'язково зверніться до офтальмолога, навіть якщо візуально травма здається незначною.

Суперклей не проникає глибоко, але склеєні повіки та подразнення можуть мати серйозні наслідки без медичної допомоги,

— застерегли лікарі.

Як уникнути таких травм?

За даними медиків, щороку понад 2 мільйони дітей віком до 5 років травмуються через побутові інциденти, а приблизно 20 тисяч з них – це ушкодження очей хімічними речовинами.

Щоб запобігти таким випадкам: