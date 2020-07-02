Мешканця Києва госпіталізували до реанімаційного відділення столичної лікарні із важким перебігом ботулізму.

Через випадок почали епідеміологічне розслідування, повідомляє Київський міський лабораторний центр МОЗ України.

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Відомо, що чоловік відчув себе погано після споживання в'яленої риби, яку він купив у магазині в Черкасах,

Захворювання, ймовірно, пов’язане із вживанням риби в’яленої (лящ, плотва, густера, вомер), придбаної 24 червня у рибному магазині у Черкасах,

– зазначили у відомстві.

Ботулізм – що це? Гостре важке інфекційно-токсичне захворювання. Виникає внаслідок вживання в їжу харчових продуктів, які містять мікробний токсин – ботулінум. Він є найнебезпечнішим з усіх бактеріальних токсинів.

Головне управлінням Держпродспоживслужби в Києві направили інформацію до Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області, щоб були вжиті відповідні заходи, щоб уникнути поширення захворювання.