Зафіксували випадок небезпечного інфекційного захворювання: киянин в реанімації
Мешканця Києва госпіталізували до реанімаційного відділення столичної лікарні із важким перебігом ботулізму.
Через випадок почали епідеміологічне розслідування, повідомляє Київський міський лабораторний центр МОЗ України.
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Відомо, що чоловік відчув себе погано після споживання в'яленої риби, яку він купив у магазині в Черкасах,
Захворювання, ймовірно, пов’язане із вживанням риби в’яленої (лящ, плотва, густера, вомер), придбаної 24 червня у рибному магазині у Черкасах,
– зазначили у відомстві.
Головне управлінням Держпродспоживслужби в Києві направили інформацію до Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області, щоб були вжиті відповідні заходи, щоб уникнути поширення захворювання.