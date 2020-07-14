Впродовж минулого тижня захворюваність на гострі кишкові інфекції в Одесі збільшилась до 54,2%.

Станом на 14 липня у місті зафіксували 91 випадок інфікування кишковою інфекцією. Половина інфікованих – це діти, повідомляє пресслужба міської ради Одеси.

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Значну кількість (50,5%) серед інфікованих складають діти віком до 17 років. Більшість випадків заражень кишковими інфекціями пов'язують із вживанням готових домашніх страв з порушенням технології приготування і зберігання. Зокрема, з немитими овочами й фруктами, молочними та м'ясними продуктами, придбаними на стихійних ринках.

У більшості бактеріологічно підтверджених випадків виділені збудники сальмонельозу і стафілококової інфекції,

– йдеться в повідомленні.

У випадку проявів симптомів кишкової інфекції медики радять негайно звертатися за допомогою.

Симптоми кишкової інфекції пронос;

блювота;

нудота;

підвищене газоутворення;

болі в животі;

підвищення температури тіла;

відсутність апетиту;

загальна слабкість і нездужання.

Профілактика кишкової інфекції