За тиждень в Одесі близько 100 людей інфікувалися кишковою паличкою, половина з них діти
Впродовж минулого тижня захворюваність на гострі кишкові інфекції в Одесі збільшилась до 54,2%.
Станом на 14 липня у місті зафіксували 91 випадок інфікування кишковою інфекцією. Половина інфікованих – це діти, повідомляє пресслужба міської ради Одеси.
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Значну кількість (50,5%) серед інфікованих складають діти віком до 17 років. Більшість випадків заражень кишковими інфекціями пов'язують із вживанням готових домашніх страв з порушенням технології приготування і зберігання. Зокрема, з немитими овочами й фруктами, молочними та м'ясними продуктами, придбаними на стихійних ринках.
У більшості бактеріологічно підтверджених випадків виділені збудники сальмонельозу і стафілококової інфекції,
– йдеться в повідомленні.
У випадку проявів симптомів кишкової інфекції медики радять негайно звертатися за допомогою.
- пронос;
- блювота;
- нудота;
- підвищене газоутворення;
- болі в животі;
- підвищення температури тіла;
- відсутність апетиту;
- загальна слабкість і нездужання.
Профілактика кишкової інфекції
- не купуйте харчові продукти чи готові страви у місцях несанкціонованої торгівлі;
- не купуйте страви, навіть якщо маєте найменші сумніви щодо безпеки зберігання чи приготування продукту;
- у магазині кладіть готові страви до кошика вже після решти продуктів, які ви хочете придбати. Так вони якнайдовше залишатимуться охолодженими;
- не залишайте готову їжу на столі довше ніж на дві години. Ні в якому разі не зберігайте їжу, яка залишилася після пікніка;
- ретельно мийте руки з милом перед вживанням їжі, після повернення з вулиці та після кожного відвідування туалету.