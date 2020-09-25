Тренування тільки натщесерце – не аксіома. Фахівці розповідають, що і коли потрібно з'їсти та випити перед тренуванням для кращого результату і комфорту.

Як правило, після їжі фізична активність не рекомендується, пише Medical Daily.

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Чому не можна багато їсти перед тренуванням

Оскільки серце і судини намагаються постачати додаткову кров до м'язів, тому інші судини звужуються. Так, наприклад, стається з артеріями травної системи. Цей спазм може призвести до відчуття слабкості та болю в шлунку. Також інтенсивні вправи на повний шлунок викликають рефлюкс, гикавку, нудоту і блювоту.

Голодним теж не можна бути

Тренування в голодному стані змушує організм спалювати накопичені вуглеводи, прискорюючи втрату ваги. Однак шкоди переважує користь. Недостатнє харчування перед тренуванням призводить до запаморочення, втрати свідомості, нудоти, слабкості або апатії.

Рівень глікогену – "палива" для організму, у голодної людини буде дуже низьким. Це прискорить спалювання жиру під час тренування, але з однаковою ймовірністю призведе до втрати м'язової маси шляхом руйнування білків для отримання енергії.

Коли краще їсти перед тренуванням

Час приймання їжі може варіюватися в залежності від інтенсивності метаболізму людини, але, як правило, потрібно їсти за одну-дві години до запланованої фізичної активності. Це дозволить шлунку звільнитися до початку тренування, забезпечивши безперебійний процес травлення.

Проте, якщо з моменту останнього приймання їжі пройшло кілька годин, перед тренуванням необхідно перекусити. Тоді тіло, отримавши адекватне харчування, зможе уникнути втоми й краще впорається з навантаженнями.

Перед тренуванням не можна вживати в їжу кислотні та жирні (в деяких випадках молочні) продукти. Дієтологи радять вуглеводно-білкові перекуси до 200 ккал для ідеального підвищення енергії.