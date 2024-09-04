За скільки часу до сну потрібно відмовлятись від гаджетів: нові дані

Вчені провели експеримент за участю групи підлітків, щоб з'ясувати, як використання електронних пристроїв перед сном впливає на якість та тривалість нічного відпочинку. Результати дослідження можуть призвести до перегляду чинних рекомендацій щодо гігієни сну.

Нове дослідження сну

Дослідники з Нової Зеландії, які працюють в Університеті Отаго провели експеремнт, в якому взяли участь 85 підлітків віком від 11 до 14 років та встановили, що більшість із них використовували гаджети протягом двох годин перед сном, включаючи час, проведений у ліжку.

Також на тему Як сповільнити старіння мозку при діабеті

Дослідники обладнали учасників натільними камерами та актиграфами, щоб відстежувати їхню активність та сон. Аналіз даних 79 учасників показав, що використання пристроїв за дві години до засинання не мало значного впливу на тривалість сну підлітків.

Коли гаджети порушують сон

Однак якість сну погіршувалась, коли вони користувалися пристроями, вже лежачи в ліжку. Ігри та перемикання між кількома гаджетами в ліжку особливо негативно позначалися на сні, скорочуючи його тривалість.

Доктор Бредлі Броснан, один з авторів дослідження, зазначив, що шкода від екранного часу перед сном пов'язана не так із синім світлом чи інтерактивністю, як із відтермінуванням моменту засинання. Враховуючи важливість екранного часу у вечірньому порядку дня підлітків, дослідники пропонують переглянути підхід до обмежень і зосередитися на зниженні використання пристроїв безпосередньо в ліжку.

Таким чином, нові дані припускають, що більш гнучкі та реалістичні рекомендації, такі як обмеження часу використання гаджетів у ліжку, можуть бути більш ефективними та легше впроваджуваними у повсякденне життя, що зрештою призведе до покращення гігієни сну у підлітків.