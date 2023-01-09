Щотижня в Україні помирає від 50 до 70 осіб через захворювання на коронавірус. Про це 24 Каналу розповів лікар-інфекціоніст Федір Лапій.
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Ситуація з коронавірусом
Понад 85% загиблих внаслідок COVID-19 припадає на літніх українців. Мовиться про вікову групу людей понад 60 років.
Є смертельні випадки серед дітей, вони насправді рідкісні. Але якщо брати ще один важливий показник – близько 3 тисяч госпіталізованих щотижня ми маємо в Україні,
– повідомив лікар-інфекціоніст.
Крім того, він додав, що у світі також відчувають зростання захворювання на коронавірус. Так, у Сполучених Штатах хвиля захворювань на коронавірус набирає нових обертів.
Новий спалах COVID-19 в країні спровокували варіант коронавірусу Омікрон та субваріантом ХВВ.1.5. Останній, починаючи з грудня 2023 року, становить близько 40% з усіх варіантів.
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Грип ускладнює ситуацію в країні
Наразі в Україні доступні вакцини проти коронавірусу 3 виробників. Тож українці можуть обирати, якою вакциною зробити щеплення. Ба більше, наукові дані підтверджують ефективність так званих змішаних схем вакцинації.
Вакцинація триває не лише від COVID-19, а й від грипу,
– підкреслив лікар-інфекціоніст.
Він пояснив, що прогнози щодо твіндемії, тобто одночасної епідемії грипу та коронавірусу, починають справдовуватися. Попри те, що Омікрон легше переноситься, аніж попередні варіанти збудників COVID-19, ситуацію ускладнює саме грип. Адже фактично 2 сезони грипу ми "прогуляли".
Лапій зазначив, що в країні зараз є дуже багато випадків грипу. Крім того, ймовірно, найближчим часом можна очікувати наступну хвилю і COVID-19, і грипу.
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"Наприкінці січня ми матимемо погіршення ситуації", – підсумував лікар-інфекціоніст.
Чому цього року сезон грипу почався раніше
Суворих обмежень, пов'язані з коронавірусом, пригнічували й поширення грипу в Україні. Мовиться про масковий режим, дистанційне навчання та обмеження перебування населення у громадських місцях тощо.
Зазвичай хвиля захворювання на грип в Україні припадає на грудень – лютий. Однак цього року сезон грипу почався раніше – ще у жовтні.
Зараз він дуже поширюється, оскільки ми пропустили два сезони й дещо розслабилися,
– зауважив Лапій.