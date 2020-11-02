За весь період пандемії COVID-19 на Харківщині зафіксовано майже 38 тисяч випадків захворювань. Тобто за останні тижні регіон в рейтингу обігнав навіть Львівщину й Буковину.

Заступник голови Харківської облдержадміністрації Тарас Пастух зазначив, що ситуація з коронавірусом в області залишається незмінною. Про це він повідомив в ефірі 24 каналу.

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Завантажені лікарні

За його словами, усі лікарні приблизно однаково завантажені. Найбільш критичними є ті місця, які обладнані киснем.

Серйозна проблема з киснем, у світі це зараз дуже актуальний продукт,

– зазначив Пастух.

Він додав, що влада міста виділили кілька нових медичних закладів, які забезпечують киснем. Вже за декілька днів вони будуть готові приймати пацієнтів.

Все не так страшно

Заступник голови ствердив, що статистика щодо захворювань COVID-19 не така страшна, як виглядає. Лабораторний центр Харкова за попередні тижні мав можливість щодня переробляти тести, які йому доставляли. Але, внаслідок того, що відбулось їхнє накопичення, вже минулого тижня нарахували приблизно 8 – 9 тисяч проб.

"Через те, що уряд дозволив лабораторному центру укладати договори з приватними лабораторіями, ми змогли ці дослідження передати в 11 лабораторій Харкова. Це дозволило нам за кілька днів дослідити всі проби, які раніше доставили", – сказав експерт.

Важливо! З понеділка, 2 листопада 2020 року, в Україні почали діяти нові карантинні зони. До червоної зони потрапили Івано-Франківськ, Миколаїв, Харків і ще низка регіонів.