Чи є якась користь від лікування на курортах з мінеральною водою

Бувати на будь-якому курорті в принципі корисно, бо там людина відпочиває. Не можна вилікувати хвороби тільки за допомогою мінеральної води, але курорт допомагає розслабитися і почуватися краще.

Лікування мінеральними водами називається бальнеотерапією. Вона належить до альтернативної медицини та включає купання в мінеральних джерелах, ванни, лікувальний душ, інгаляції.

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Ефективність мінеральних курортів

Є кілька досліджень, у яких вивчали користь бальнеотерапії для різних захворювань. Вчені з'ясували, що можливо мінеральні ванни корисні людям з остеоартритом при лікуванні фіброміалгії та ревматоїдного артриту. Однак через низьку якість випробувань у цих висновків слабкі докази.

В іншому невеликому дослідженні визначили, що якщо купатися в сірчаній мінеральній воді, це може полегшити біль у попереку. Але цей експеримент має маленьку вибірку, тому його результати теж непереконливі.

Їхати чи ні?

Вважається, що ефективність бальнеотерапії поки що не доведена, тому процедури з мінеральною водою не використовують у доказовій медицині. Якщо людина має проблеми зі здоров'ям, не можна відхилятися від стандартного лікування, яке призначив лікар.

Якщо хочете з'їздити на курорт із мінеральними водами, то чому б і ні? Але не варто розраховувати, що бальнеотерапія допоможе позбутися хвороб. Крім того, перед поїздкою краще проконсультуватися з терапевтом про те, які методи лікування ви хочете використовувати.