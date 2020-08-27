Наявність вірусу SARS-CoV-2 перевірили в українських водоймах – Інфекції не виявили у 30 зразках. Досліджували як питну воду, так і стоки.

У липні-серпні фахівці відібрали 30 зразків стічних вод у 5 містах України, в тому числі — в столиці. Про це повідомили у Київводоканалі.

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Хто проводив дослідження

Для дослідження відбирали композитні проби стічних вод, що надходять на очисні споруди, а також проби вод після очищення. Аналіз проводила генетична лабораторія Diagen, розташована у Києві.

SARS-COV-19 не виявлено у жодній з проаналізованих проб, як у неочищених, так і в очищених водах,

– йдеться в повідомленні водоканалу.

Втім, якщо врахувати погіршення епідситуації в країні, то актуальним є повторне дослідження.

Чи може бути коронавірус у воді

ВООЗ зазначала, що коронавірус у воді не живе та піддається окисленню, а дезінфекція на етапі водопідготовки знищує будь-які віруси.

Крім того, на сьогодні немає жодних доказів того, що вірус COVID-19 передається через каналізаційні системи, з очищенням стічних вод або без них".