Вчені реабілітували яйця: кому вони приносять особливу користь

Дослідники зі США опублікували нові дані, які можуть змінити погляди на користь здорових яєць. Їхня наукова робота вказує на потенційні переваги вживання яєць для збереження функцій мозку у людей похилого віку.

У минулому існували побоювання щодо споживання яєць через їхній високий вміст холестерину, що, як припускали деякі експерти, могло збільшувати ризик серцево-судинних захворювань.

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Суперечки про користь яєць

Проте нещодавні наукові відкриття почали очищати репутацію цього продукту. Наприклад, метааналіз, що охоплює дані з багатьох досліджень, не знайшов прямого зв'язку між споживанням яєць та підвищенням ризику ішемічної хвороби серця або інсульту.

Підтвердження цьому не знайшли й в ході новіших досліджень, проведених у США та Кореї. Крім того, було виявлено, що яйця містять безліч нутрієнтів, що сприяють підтримці когнітивних здібностей.

Однак, інші джерела говорять про суперечливі результати, що стимулює продовження досліджень у цій галузі. На цей раз свій внесок у вивчення впливу вживання яєць на розумові здібності людей похилого віку принесли вчені з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго.

Нове дослідження користі яєць

У їхньому дослідженні аналізувалися дані майже 900 літніх жителів Південної Каліфорнії з проєкту Rancho Bernardo Study. Учасники віком понад 55 років проходили клінічний огляд кожні чотири роки, під час якого оцінювалися їх когнітивні функції.

Також учасники надавали інформацію про свій спосіб життя, стан здоров'я та харчові звички, включаючи вживання яєць. Використовуючи методи лінійної регресії, дослідники виявили, що регулярне вживання яєць у жінок пов'язане з меншим погіршенням мови. Ця залежність виявилася статистично значущою навіть після врахування різних факторів, зокрема способу життя та стану здоров'я.

При цьому дієта, в якій є яйця, не вплинула на інші когнітивні функції та не вплинула на результати серед чоловіків. Дослідники наголосили на відсутність негативних наслідків від вживання цього продукту для обох статей. Враховуючи це, автори зробили висновок, що включення яєць до раціону може мати позитивний вплив на когнітивні функції в літньому віці.