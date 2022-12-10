Мозок людини має вищу температуру, ніж вважалося

Механічні системи мають тенденцію нагріватися, коли вони працюють інтенсивніше. Нове дослідження показало, що те саме можна сказати і про мозку – він нагрівається сильніше, ніж вважалося раніше.

Дослідники вважають, що це не ознака несправності, а свідчення нормальної роботи мозку. Незвичайні теплові сигнатури потенційно можуть бути використані в майбутньому для пошуку ознак ушкодження або розладу цього органу.

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Нове дослідження мозку

Раніше вчені вимірювали температуру мозку лише у людей із травмами голови, і вважалося, що перегрів – це наслідок патології. Але в новій роботі команда використовувала метод, який називається магнітно-резонансною спектроскопією (MRS) – вимірювання хімічних закономірностей за допомогою магнітних полів – для неінвазивного вимірювання температури мозку у 40 здорових добровольців віком від 20 до 40 років.

Нові дані про температуру мозку

Дослідники виявили, що середня температура мозку становила 38,5 градуса за Цельсієм, що на 2 градуси вище за температуру під язиком. Були відзначені варіації залежно від часу доби, ділянку мозку, віку, статі та менструального циклу учасниці.

Жіночий мозок був у середньому приблизно на 0,4 градуса за Цельсієм теплішим, ніж чоловічий, швидше за все, через менструальний цикл, тоді як найвища зареєстрована температура мозку становила 40,9 градуса за Цельсієм. Добові коливання становили в середньому близько 1 градусів за Цельсієм, при цьому зовнішні частини мозку зазвичай були холоднішими.

Також температура мозку підвищується з віком, і здається, що регулювання цієї температури може бути ключем до здорового мозку та виживання після серйозної травми. Температурні ритми також можуть бути корисними як біомаркери для перевірки ризику майбутніх захворювань цього органу.