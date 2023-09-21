Чи справді секс такий корисний для здоров'я

Коротка відповідь – так. Секс справді зміцнює здоров'я. Він зміцнює м'язи тазового дна, допомагає заснути та навіть захищає від застуд.

Користь сексу для здоров'я

Вчені з Університету Вілкса США пов'язують це з концентрацією в слині імуноглобуліну А – спеціального білка, який бореться з вірусами. Відповідно до їхнього дослідження, у людей, які займаються сексом щотижня, його рівень вищий, ніж у тих, хто веде менш активне сексуальне життя.

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На думку дослідників з університету Квінсленду Австралії, секс покращує сон у чоловіків і жінок. Однак при цьому жінкам необхідно висипатися, щоб відчувати сексуальний потяг.

Регулярний секс допомагає жінкам підтримувати у тонусі м'язи тазового дна. Під час оргазму вони скорочуються і в результаті стають сильнішими. А це профілактика нетримання сечі та інших проблем. До речі, ті самі результати дає мастурбація.

Активний секс цілком можна вважати невеликим тренуванням. Звичайно, це не замінить повноцінні заняття спортом, але допоможе підтримувати в тонусі деякі групи м'язів та зміцнить серцево-судинну систему.

Як часто займатися сексом

Секс покращує стосунки у парі. Дослідження показало, що партнери були задоволені рівнем близькості, коли кохалися не рідше одного разу на тиждень. Частіший секс покращив відносини незначно.

Займатися сексом потрібно стільки, скільки подобається вам та партнеру. Загальноприйнятої норми тут немає. Тривалі перерви не шкідливі для здоров'я, незалежно від причин.

Розучитися кохатися неможливо, але секс після перерви може вимагати особливої ​​уваги і невеликої підготовки. Запасіться терпінням та лубрикантами.