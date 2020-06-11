Якщо карантин не повернуть, в Україні до кінця року від COVID-19 помруть 7500 людей, – Милованов
За словами ексміністра розвитку економіки Милованова, якщо в Україні не повернуть жорсткий карантин, то до кінця року від коронавірусу в країні помруть 7500 людей. Він також вважає, що карантин не потрібно повертати навіть в тому випадку, якщо летальність буде більша.
За оцінками Київської Школи Економіки, до кінця року в Україні помруть від 2000 до 7000 пацієнтів з коронавірусом, розповів Тимофій Милованов на своїй сторінці у фейсбуці.
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За словами колишнього міністра розвитку економіки, пандемія продовжує розвиватись і ніякого піку або плато захворювань в Україні не було. Нині наша країна перебуває в жовтому сценарії з помірною сезонністю.
Милованов повідомив, що якщо жорсткий карантин повернеться, то від коронавірусу до кінця року загине 2000 людей, а якщо не повернеться – то цей самий показник зросте до 7500.
Я вважаю, що карантин не потрібно повертати, навіть якщо загине більше людей. Тому що від зупинки й спаду економіки постраждає і загине також багато людей. А в економічному вимірі втрати будуть значно більшими, ніж переваги від карантину,
– заявив Милованов.
Ексміністр додав, що 7500 смертей це значно менше ніж 120-140 тисяч, які могли б трапитись без карантину за чорного сценарію. І оцінки Київської Школи Економіки за розвитку чорного сценарію показують, що економічні втрати в такому випадку "приблизно дорівнюють економічній вартості й оцінці врятованих людських життів". Ця сума становить приблизно 54 мільярди доларів.
Але оскільки в реальності захворюваність в Україні значно нижча, Милованов вважає, що повернення жорсткого карантину є невиправданим заходом.
Зараз ми в м'якшому сценарії – жовтому – з помірною сезонністю. Тому, карантин стає невиправданим. Сподіваюсь у політиків стане мужності й волі не повертати карантин,
– сказав він.