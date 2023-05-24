З якого віку можна займатися сексом

З погляду закону вік згоди, з якого підлітку дозволено займатися сексом, у різних країнах різниться: у Туреччині це 18 років, в Україні – 16 років, у Бразилії – 14, а деяких країнах – після досягнення статевої зрілості. Але, крім законів, є ще біологія та інші фактори, які визначають, коли організм точно готовий до сексу.

Як формується сексуальність людини

Сексуальність людини, тобто її бажання задовольняти свою сексуальну потребу, закладається ще від народження, але розкривається лише у підлітковому віці. Свою стать дитина починає усвідомлювати приблизно до 3 років. Пізніше вона розуміє свою гендерну роль, цікавиться своїми статевими органами.

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До десяти років починається підлітковий період, який зазвичай ділять на три стадії: ранній (10 – 13 років), середній (14 – 16 років) та пізній (17 – 19 років). Фізично тіло починає змінюватися ще в 10 – 13 років, і в багатьох підлітків у період з'являються сексуальні фантазії.

Потім гормональні та когнітивні зміни починають впливати на відчуття та сексуальний потяг молодих людей. Підліток 14 – 16 років готовий до сексу з погляду біології. З цього віку у нього відбувається когнітивний розвиток: підлітки вміють розмірковувати та приймати рішення.

Але нашу сексуальність не визначає лише біологія. Розвиток сексуальності у людей можна пояснити за допомогою біопсихосоціальної моделі, яка, крім біологічного, включає ще два фактори: психологічний та соціальний.

Наприклад, у Ємені більша частина молодих дівчат вступають у ранні шлюби до 18 років, іноді навіть у 8 чи 9 років. Це культурна та релігійна традиція. Як ми вже зрозуміли, з погляду біології 8 років – це дуже ранній вік, коли дитина ще не розуміє своєї сексуальності і не може усвідомлено розмірковувати. І це справді важливий чинник, який має визначати основну межу віку, – людина має усвідомлено вступити в сексуальні стосунки.

Крім культури, із соціальної точки зору на сексуальний потяг може впливати те, як батьки ставляться до сексу і як виховують свою дитину, а також те, як вона спілкується зі своїми однолітками.

Особистість чи темперамент людини – важливий психологічний фактор. Замкнуті підлітки частіше стикаються з труднощами у прояві своєї сексуальності.

І навіть це ще не все, що визначає час, коли людина виявиться готовою до першого сексу. У цей процес можуть включитись політичні, правові, філософські, духовні, етичні причини. Навіть ЗМІ впливають на сексуальність підлітків: ті отримують доступ до літератури, фільмів та статей та самі вбирають нові знання про секс.

Кожна людина унікальна

Вчені часто проводять опитування серед підлітків, щоб дізнатися, коли вони вперше зайнялися сексом. Наприклад, Центри контролю та профілактики захворювань (CDC) провели опитування серед американських старшокласників (14 – 18 років). Трохи менше ніж 40% опитаних повідомили, що вже займалися сексом. Статистика відображає загальні тенденції, а як конкретній людині зрозуміти, коли вона готова до сексу?

Рішення про те, чи готові ви до сексу завжди приймаєте тільки ви. Секс із коханою людиною – це важлива подія в житті, тому не забувайте про контрацепцію, щоб не передати і не заразитися ІПСШ, не завагітніти, якщо ви цього поки що не плануєте.

Цілком нормально не мати сексу в 20, 25 і навіть 30 років. Незайманість – це не патологія і взагалі радше духовний, ніж біологічний термін. Тому говорити, що якийсь вік – це момент, коли потрібно обов'язково зайнятися сексом, буде неправильним.

Виходить, до 14 – 16 років підлітки зовні формуються відповідно до своєї статі, у них з'являється сексуальний інтерес. Вони можуть розумно розмірковувати, і їхня згода на секс може бути усвідомленою. Це нижня межа. Далі людина розвиває свою сексуальність по-своєму: хтось отримує перший сексуальний досвід у 16, а хтось лише у 27. І те, й інше нормально. Різні люди готові до сексу у різний час.

Як зрозуміти, що готові

Перед першим сексом варто поговорити з партнером про ваші очікування та емоції, чесно сказати йому, якщо після розмови ви все ще думаєте, що готові. Обговоріть контрацепцію і домовтеся, що зможете зупинитися в будь-який момент.

А ще варто поставити кілька запитань собі:

Чи відчуваю я тиск з боку будь-кого, наприклад партнера, друзів чи рідних?

Чи можу я потім пошкодувати про щось?

Чи погоджуюсь я на секс тільки для того, щоб втримати партнера?

Якщо на якесь із цих питань ви відповіли "так", подумайте ще раз, і поговоріть про це зі своїм партнером.