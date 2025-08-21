Дослідники з університету МакГілла (Канада) встановили: надмірне споживання солі не лише шкодить судинам і ниркам, а й провокує запальні процеси у мозку, що безпосередньо впливають на підвищення артеріального тиску. Ці результати були опубліковані у престижному журналі Neuron, пише 24 Канал.

Наші дані свідчать: саме мозок може бути рушієм виникнення артеріальної гіпертензії. Це відкриває нові горизонти для розробки сучасних підходів до лікування,

– пояснює керівниця дослідження, доцент кафедри фізіології Маша Прагер-Хуторські.

Чому гіпертонію так важко лікувати?

Гіпертонія – справжня епідемія століття: вона зустрічається у двох із трьох людей старше 60 років і щороку стає причиною близько 10 мільйонів смертей у світі. Підступність хвороби полягає в тому, що у багатьох вона не має явних симптомів, але водночас збільшує ризик серцево-судинних захворювань, інсультів та інших фатальних ускладнень.

Цікаво, що майже третина пацієнтів із гіпертонією не реагують на стандартну медикаментозну терапію, орієнтовану на судини та нирки. Протягом десятиліть саме їх вважали головним "джерелом проблеми". Однак тепер виявилося: не звертати уваги на роль мозку було помилкою.

Як відбувалось дослідження?

Щоб наблизити експеримент до реальних умов, вчені замінили воду звичайних лабораторних щурів на розчин із 2% солі – це приблизний еквівалент раціону людей, які регулярно вживають фастфуд, бекон, локшину швидкого приготування та оброблені сири.

Таке харчування активувало імунні клітини у специфічних ділянках мозку, спричиняючи хронічне запалення і стрибок гормону вазопресину, що і підіймав тиск. Важливо, що ці процеси вдалося відстежити за допомогою сучасних методів нейровізуалізації.

Значення мозку в розвитку гіпертонії довгий час залишалося поза увагою медичних досліджень – частково через складність вивчення. Але новітні технології дозволяють побачити ці процеси наживо,

– зазначає Прагер-Хуторські.

Отримані дані доводять: зменшення кількості солі в раціоні – не лише профілактика серцево-судинних проблем, а й важливий крок для збереження здоров’я мозку.