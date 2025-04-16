Як смартфони та інтернет впливають на когнітивні здібності
- Використання цифрових технологій асоціюється зі зниженням ризику когнітивних порушень на 42%, проте прямого причинно-наслідкового зв’язку не встановлено.
- Нове дослідження вчених з США показує, що страхи щодо "цифрового недоумства" переоцінені, але характер цифрової активності потребує подальшого вивчення.
- Аналіз 57 досліджень з участю 411 430 осіб показав, що технології не є значним фактором ризику для когнітивних здібностей у зрілому віці.
- Різні види цифрової активності, такі як соціальні мережі та професійні застосунки, можуть мати різний вплив на мозок.
Перше покоління людей, для яких технології стали значущою частиною життя, вже досягло зрілого віку. Як же постійне використання гаджетів вплинуло на їхні когнітивні здібності? Відповідь на це запитання запропонували вчені з двох університетів США.
Ризики, пов’язані з так званим "цифровим недоумством", включаючи погіршення пам’яті та уваги, обговорюються науковою спільнотою вже понад два десятиліття. Цей ефект пов’язували з безперервним потоком онлайн-інформації, з якою люди зіштовхуються щодня, повідомляє 24 Канал з посиланням Nature Human Behavior.
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Нове дослідження впливу гаджетів
Деякі дослідження навіть демонстрували зменшення об’єму сірої речовини в мозку та структурні зміни у його будові. Проте в нещодавній публікації, яку підготували нейропсихолог Джаред Бенге з Університету Техасу в Остіні та його колега Майкл Скаллін з Університету Бейлора, наголошується, що подібні побоювання переоцінені.
Вчені провели аналіз 57 досліджень, виконаних за останні 18 років, використовуючи дані з таких баз, як Medline, PsycInfo, CINAHL, Science Direct, Scopus, Cochrane Library, ProQuest та Web of Science. У цих роботах вивчався зв’язок між використанням цифрових технологій та когнітивними функціями. У дослідженнях взяли участь 411 430 осіб з усього світу, середній вік яких становив 68,7 року.
Гаджети зменшують ризик когнітивних порушень
За результатами аналізу було встановлено, що використання цифрових технологій асоціюється зі зниженням ризику когнітивних порушень на 42%. Цей висновок залишався статистично значущим навіть з урахуванням різних факторів, таких як стан здоров’я, демографічні та соціально-економічні показники.
Проте фахівці застерігають: інтерпретувати ці дані однозначно не можна. Прямого причинно-наслідкового зв’язку не було встановлено, оскільки такі дослідження не дають відповіді на питання: чи захищає використання технологій від деменції, чи, можливо, люди з добрими когнітивними здібностями частіше користуються технологіями? Ймовірно, обидва ці чинники можуть діяти одночасно.
Крім того, у багатьох розглянутих публікаціях не враховували характер цифрової активності. Наприклад, залежності від смартфонів в цих дослідженнях уваги не приділяли. При цьому очевидно, що прокручування стрічки в соціальних мережах, читання електронних листів, онлайн-спілкування чи робота з професійними застосунками – це зовсім різні види активності.
Автори дослідження доходять до висновку: попри поширені побоювання, "цифрове недоумство" у зрілому віці навряд чи становить загрозу. Навіть якщо технології не приносять прямої користі для здоров’я мозку, вони точно не є значним фактором ризику.
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