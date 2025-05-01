Кофеїн впливає на роботу мозку під час сну: чому це важливо
- Дослідження з Монреальського університету показало, що кофеїн збільшує складність нейронних сигналів та динамічний баланс між впорядкованістю і хаотичністю мозку, впливаючи на сон.
- Споживання кофеїну знижує активність повільних тета- і альфа-хвиль під час глибокого сну та підвищує бета-ритми, що характерні для бадьорості, причому молодь реагує на кофеїн сильніше через більшу кількість аденозинових рецепторів.
- Автори наголошують на необхідності подальших досліджень для розуміння впливу на когнітивне здоров’я та розробки рекомендацій щодо споживання кофеїну.
Кофеїн – одна з найпоширеніших психостимулюючих речовин у світі, що міститься не лише в каві, а й у чаї, шоколаді, енергетичних та газованих напоях. Нове дослідження дало змогу глибше зрозуміти, як кофеїн впливає на сон і відновлення нервової системи.
Як кофеїн впливає на мозкову активність під час сну
Група дослідників з Монреальського університету під керівництвом Філіпа Тьольке та Каріма Джербі застосувала штучний інтелект і електроенцефалографію для вивчення впливу кофеїну на нічний сон у 40 здорових добровольців, повідомляє 24 Канал з посилання на Medical Xpress.
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Було встановлено, що під дією кофеїну зростає складність нейронних сигналів і підвищується так звана "критичність" – динамічний баланс між впорядкованістю та хаотичністю, що дозволяє мозку бути водночас гнучким і продуктивним.
Вчені також з’ясували, що споживання кофеїну знижує вираженість повільних тета- й альфа-хвиль, які пов’язані з глибокими фазами сну, та підвищує бета-ритми, характерні для стану бадьорості.
Кофеїн робить мозок більш збудженим навіть під час сну, що може заважати повноцінному відновленню,
– зазначає Джербі.
Молодь сильніше реагує на кофеїн
Автори дослідження виявили, що реакція на кофеїн відрізняється залежно від віку. У людей віком від 20 до 27 років фіксували більш виражені зміни мозкової активності, особливо у фазі швидкого сну (REM). Це пояснюється тим, що у молодих людей більше аденозинових рецепторів, на які впливає кофеїн.
"З віком чутливість до кофеїну знижується, тому дія напою стає менш відчутною", – пояснює співавторка дослідження Джулі Карріер.
Вчені не взялися інтерпретувати отримані результати — необхідні подальші дослідження, щоб уточнити, як ці нейронні зміни впливають на когнітивне здоров’я та повсякденне функціонування, а також для розробки персоналізованих рекомендацій щодо споживання кофеїну.
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