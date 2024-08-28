Серцево-судинні проблеми в одного з партнерів, підвищують ризик серйозного захворювання в іншого

Серцево-судинні захворювання – фактор, що підвищує ризик розвитку деменції. Дослідники виявили, що у літніх пар, де один із партнерів пережив серйозні проблеми із серцем чи судинами, такі як інфаркт чи інсульт, в іншого партнера згодом зростає ймовірність розвитку деменції.

Медичні спостереження вже давно вказують на взаємозв'язок стану здоров'я серед подружніх пар похилого віку.

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Нове дослідження здоровʼя сімейних пар

У новому дослідженні американські та японські фахівці вирішили відстежити, чи загрожують серцево-судинні захворювання в одного з літніх людей, які перебувають у шлюбі, підвищеним ризиком деменції у другої половинки.

Дані були проаналізовані для понад 90 тисяч жителів Японії віком 65 років і старше, які брали участь у місцевій програмі медичного страхування (Japan Health Insurance Association insurance program). На момент початку спостережень вони не мали діагнозу "деменція".

Підвищений ризик деменції

У деяких учасників їхні партнери перенесли серцево-судинну подію, під якою лікарі зазвичай розуміють інфаркт міокарда або інсульт. Для порівняння у вибірку були включені особини, подібні за статтю, віком та рівнем доходів, чиї партнери не мали серцево-судинних захворювань.

Нагляд за станом здоров'я учасників тривало в середньому 24 місяці. За допомогою статистичного аналізу було встановлено більшу схильність до деменції серед тих, чиї партнери страждали від проблем із серцем та судинами. Випадки набутого недоумства у них спостерігалися на 32% частіше, ніж у людей з партнерами без серцево-судинних подій в анамнезі.

Чому підвищується ризик деменції

Фахівці вказують на кілька можливих причин такої кореляції. Травмуючі події, зокрема інфаркт чи інсульт у чоловіка, чи дружини, або їхня можлива смерть, могли негативно вплинути на когнітивні функції партнерів зі шлюбу.

Крім того, стиль життя членів сім'ї людей із серйозними серцево-судинними патологіями часто змінюється. Це може супроводжуватися підвищеним рівнем стресу та тяжкістю з догляду за хворим, що також відіграє роль у розвитку деменції.

Вчені підкреслюють важливість свого відкриття, зазначаючи, що уважне спостереження за людьми, чиї партнери перенесли інфаркт чи інсульт, може допомогти ранньому виявленню у них набутого недоумства.