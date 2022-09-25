Кремація чи поховання в землі – який спосіб екологічніший

Навіть після смерті людина може зашкодити природі. Традиційне поховання та кремація негативно впливають на навколишнє середовище.

Негативний вплив поховання та кремації

Поховання негативно впливає на довкілля, перед ним тіло часто бальзамують. Бальзамування – це процес збереження тіла, у якому використовуються такі хімічні речовини, як формальдегід та метанол. У великих кількостях ці речовини є вкрай токсичними і можуть завдавати шкоди навколишньому середовищу.

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Традиційні цвинтарі також займають багато місця: на 40 квадратних кілометрах кладовища використовується стільки деревини (для трун), скільки вистачило б на будівництво 40 будинків.

Вважається, що кремація екологічніша, ніж поховання, але в ній теж є недоліки. Для кремації однієї людини потрібно 285 кВт/год газу та 15 кВт/год електроенергії. Вуглекислого газу при цьому викидається приблизно стільки ж, скільки одним автомобілем за поїздку на 800 кілометрів.

Під час кремації також виділяються інші шкідливі хімічні речовини, наприклад, ртуть (у зубних пломбах). Токсична ртуть може повертатися на Землю, перетворюючись на високотоксичну метилртуть та забруднюючи різні харчі. Проковтування метилртуті особливо небезпечне для вагітних жінок, оскільки ртуть пошкоджує нервову систему плода.

Який спосіб екологічніший

Найекологічніший спосіб поховання тіла – це природне, або "зелене" поховання. При такому не використовується бальзамування. Також люди відмовляються від трун або підбирають труну з біорозкладних матеріалів. На Заході існують навіть "зелені цвинтарі", які пропонують лише такий тип поховання.