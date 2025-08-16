Укр Рус
Health 24 Здорове життя "Зелена інвестиція у довголіття": який овоч уповільнює старіння і захищає від хвороб
16 серпня, 17:20
1

"Зелена інвестиція у довголіття": який овоч уповільнює старіння і захищає від хвороб

Анастасія Лукашевська
Основні тези
  • Шпинат багатий на вітамін С, лютеїн і зеаксантин, які зменшують запалення та захищають клітини від старіння.
  • Шпинат допомагає нормалізувати тиск, знижує ризик онкології, покращує травлення та підтримує когнітивні функції. 

Секрет довголіття починається з правильного харчування. Раціон, багатий на овочі та фрукти, допомагає знизити ризик розвитку серцево-судинних і онкологічних хвороб.

Який найкорисніший овоч?

Це підтвердила низка досліджень, а серед усіх продуктів особливу увагу дієтологи приділяють шпинату, який називають "зеленою інвестицією" у здоров'я, розповідає 24 Канал. 

Дивіться також Яка їжа може одразу впливати на мозок і підвищувати ризик інсульту 

Які властивості шпинату?

  • Антиоксидантна сила

У шпинаті містяться вітамін С, лютеїн і зеаксантин, які зменшують рівень запалення та захищають клітини від старіння.

  • Здоров'я серця і профілактика раку

Завдяки високому вмісту нітратів шпинат допомагає нормалізувати тиск, а фітонутрієнти та бета-каротин знижують ризик деяких видів онкології.

  • Користь для травлення

Приготований шпинат є джерелом клітковини та каротиноїдів, що покращують роботу кишківника й підтримують мікрофлору.

  • Підтримка мозку

Фолієва кислота й антиоксиданти сприяють збереженню когнітивних функцій у людей похилого віку.

Зауважте. Додати шпинат у раціон просто, він чудово смакує не лише у салатах. Його можна обсмажити з часником, додати у смузі, салати, сендвічі чи роли. Заморожене листя стане універсальним інгредієнтом для супів, пасти чи омлетів.

Важливо! Цей матеріал має винятково інформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Якщо Вас турбують проблеми зі здоровʼям, обов’язково зверніться до лікаря.