Який найкорисніший овоч?
Це підтвердила низка досліджень, а серед усіх продуктів особливу увагу дієтологи приділяють шпинату, який називають "зеленою інвестицією" у здоров'я, розповідає 24 Канал.
Які властивості шпинату?
- Антиоксидантна сила
У шпинаті містяться вітамін С, лютеїн і зеаксантин, які зменшують рівень запалення та захищають клітини від старіння.
- Здоров'я серця і профілактика раку
Завдяки високому вмісту нітратів шпинат допомагає нормалізувати тиск, а фітонутрієнти та бета-каротин знижують ризик деяких видів онкології.
- Користь для травлення
Приготований шпинат є джерелом клітковини та каротиноїдів, що покращують роботу кишківника й підтримують мікрофлору.
- Підтримка мозку
Фолієва кислота й антиоксиданти сприяють збереженню когнітивних функцій у людей похилого віку.
Зауважте. Додати шпинат у раціон просто, він чудово смакує не лише у салатах. Його можна обсмажити з часником, додати у смузі, салати, сендвічі чи роли. Заморожене листя стане універсальним інгредієнтом для супів, пасти чи омлетів.