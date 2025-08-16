Який найкорисніший овоч?

Це підтвердила низка досліджень, а серед усіх продуктів особливу увагу дієтологи приділяють шпинату, який називають "зеленою інвестицією" у здоров'я, розповідає 24 Канал.

Які властивості шпинату?

Антиоксидантна сила

У шпинаті містяться вітамін С, лютеїн і зеаксантин, які зменшують рівень запалення та захищають клітини від старіння.

Здоров'я серця і профілактика раку

Завдяки високому вмісту нітратів шпинат допомагає нормалізувати тиск, а фітонутрієнти та бета-каротин знижують ризик деяких видів онкології.

Користь для травлення

Приготований шпинат є джерелом клітковини та каротиноїдів, що покращують роботу кишківника й підтримують мікрофлору.

Підтримка мозку

Фолієва кислота й антиоксиданти сприяють збереженню когнітивних функцій у людей похилого віку.

Зауважте. Додати шпинат у раціон просто, він чудово смакує не лише у салатах. Його можна обсмажити з часником, додати у смузі, салати, сендвічі чи роли. Заморожене листя стане універсальним інгредієнтом для супів, пасти чи омлетів.