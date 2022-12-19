Автори нової роботи взяли з громадських баз даних США інформацію про 267 847 щойно вакцинованих і 267 847 людях, які тільки перехворіли, зрівнявши обидві порівнювані групи за статтю, віком, етнічними та іншими особливостями.

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Потім вони відстежували, наскільки часто й ті, й інші хворіли на COVID-19, потребували госпіталізації і помирали від усіх причин протягом пів року після хвороби або щеплення.

Повторні зараження

Результати роботи виявилися несподіваними. За пів року спостережень пів мільйона людей серед перехворілих, але не щеплених повторно захворіли 2,9%. А от серед вакцинованих хворих було 6,7%. Виходить, імунітет перехворілого захищає від повторного зараження в два рази краще, ніж вакцинація доступними в США препаратами.

Госпіталізація

А ось із госпіталізаціями та смертями картина склалася рівно протилежна. Якщо серед тих, хто перехворів, госпіталізували 1,9%, то серед щеплених — лише 1,2%. Виходить, захист від госпіталізації у вакцинованих виявився в півтора раза кращий, ніж у перехворілих.

Смертність

Померлих серед тих, хто перехворів, було 0,51%, а серед щеплених – лише 0,32%. Знову захист від смерті виявився у півтора раза вищим.

Діти

Крім того, дослідники ненавмисно виявили, що найчастіше повторно хворіють на COVID-19 діти. За пів року 8,1% серед вакцинованих та 5,2% серед перехворілих заразилися повторно, що значно більше, ніж у популяції загалом. 0,3% вакцинованих дітей та 0,6% перехворіли були госпіталізовані за період спостережень.

Оскільки діти рідко помирають від коронавірусу, набрати статистично значиму вибірку з їхньої смертності не вдалося (смерті були, але не в потрібних для отримання надійної вибірки обсягах).