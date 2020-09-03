Вчені отримали несподівані результати, вивчивши, скільки калорій організм людини спалює в різний час доби. Виявляється, в стані спокою ввечері люди витрачають на 10% більше енергії, ніж рано вранці.

Ці висновки підкреслюють важливу роль добового ритму, коли мова йде про вплив на обмін речовин. Також нові дані допомагають пояснити, чому порушення ритму сну і харчування ведуть до набору ваги, пише Cell Current Biology.

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Щоб це зрозуміти вчені спостерігали за сім'ю учасниками дослідження в лабораторних умовах, не повідомляючи їм котра година. У приміщенні були відсутні годинники, не було вікон, телефонів та інтернету.

Люди повинні були йти в ліжко і прокидатися в певний час. Кожен день цей час зміщувалося на чотири години пізніше, що було еквівалентом подорожі на захід через чотири часові пояси кожен протягом трьох тижнів.

Коли тіло спалює найбільше енергії

Виявилося, що найменша витрата енергії в спокої була під час біологічної ночі, а найбільша – через 12 годин, ввечері. Дихальний коефіцієнт, що показує ступінь засвоєння макронутрієнтів, був мінімальним біологічним ввечері та найбільшим біологічним вранці.

Важливо не тільки що ми їмо, але і коли ми їмо і відпочиваємо. Все це впливає на те, скільки енергії ми спалюємо і скільки жиру зберігається в організмі. Регулярність харчування і сну дуже важливі для загального здоров'я,

– зазначили науковці.