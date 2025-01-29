Як зрозуміти, що у вас хороші стосунки: вчені знайшли простий спосіб
- Дослідження показало, що синхронізація усмішок між партнерами може бути маркером якості стосунків, причому пари без проблем демонструють вищий рівень синхронізації.
- Експеримент з участю 61 пари виявив, що партнери з "щасливих" пар швидше синхронізували свої усмішки у відповідь, що свідчить про більшу емоційну узгодженість.
- На думку дослідників, синхронізація усмішок не залежить від теми обговорення і може відображати якість стосунків, а не бути реакцією на конкретні ситуації.
Зрозуміти, наскільки романтичні партнери задоволені своїми відносинами, можна, спостерігаючи за їхньою мімікою під час спілкування. Дослідники зі США виявили зв’язок між синхронізацією усмішок та наявністю конфліктів у парі.
Фахівці з кількох американських університетів вивчили взаємозв'язок між загальним задоволенням від відносин і синхронізацією усмішок у романтичних парах, які не мають труднощів, та тих, хто звертається за допомогою до психотерапевта, повідомляє 24 Канал з посиланням на Emotion.
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Нове дослідження стосунків
У дослідженні взяла участь 61 пара, з яких 30 пар не мали проблем на момент експерименту, в той час, як 31 пара звернулася за допомогою до психотерапевта. Усі учасники жили разом зі своїми партнерами.
Експеримент складався з чотирьох обговорень, кожне з яких тривало 6 хвилин. Партнери спілкувалися на задані теми, включаючи як позитивні аспекти, такі як сильні сторони відносин, так і негативні, наприклад, предмети розбіжностей. Спеціальне програмне забезпечення фіксувало вирази облич і аналізувало наявність, інтенсивність і синхронізацію усмішок.
Посмішка – ознака гарних стосунків
Пари, які не мали проблем у відносинах, демонстрували синхроніші та яскравіші усмішки одне одному в порівнянні з тими, хто звертався за допомогою. Середній рівень синхронізації у перших становив 0,46 за шкалою від 0 до 1, тоді як у других – 0,32. Коли усмішки не збігалися за часом, партнери з "щасливих" пар швидше (в середньому 0,62 секунди проти 1,07 секунди) синхронізували свої усмішки у відповідь.
На думку дослідників, отримані результати свідчать про те, що в парах, які не відчувають проблем, люди більш емоційно синхронізовані. Водночас партнери, незадоволені своїми відносинами, продемонстрували меншу узгодженість у невербальній комунікації.
Хоча усмішка – це значною мірою автоматичний і неконтрольований процес, результати нашого дослідження підкреслюють, що такі невербальні сигнали можуть бути важливими маркерами якості стосунків,
– зазначили автори дослідження.
Вчені також підкреслили, що синхронізація усмішок не залежала від теми обговорення чи інших обставин. Майже 45% відмінностей у їхній одночасності можна пояснити стійкими факторами на рівні пари, що підтверджує, що синхронізація усмішок дійсно може відображати якість самих відносин, а не бути простою реакцією на конкретні ситуації.
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