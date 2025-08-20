Світ стоїть на порозі великої демографічної кризи: за останні пів століття рівень чоловічої фертильності невпинно знижується. Вчені все краще розуміють причини цього небезпечного явища.

Одна із провідних світових експерток з репродуктивного здоров’я, професорка Шанна Свон із Медичної школи Айкана (Mount Sinai), переконана – головну загрозу становить не лише спосіб життя, а й повсякденна хімія навколо нас, пише 24 Канал з посилання на Moms Clean Air Force.

Зменшення кількості сперматозоїдів

Згідно з її дослідженнями, кількість сперматозоїдів у чоловіків за останні 50 років скорочується приблизно на 1% щорічно, що йде паралельно зі стрімким падінням людської фертильності. Серед імовірних причин – не тільки ожиріння, сидячий спосіб життя та старіння населення, а й екологічні чинники і токсини навколишнього середовища, здатні істотно порушувати гормональний баланс.

Метааналіз, опублікований командою професорки Свон ще у 2017 році, засвідчив зменшення кількості сперматозоїдів на цілих 60% серед чоловіків із Північної Америки, Європи та Австралії за період з 1973 по 2011 рік. Останнє оновлене дослідження за 2023 рік, яке вже охопило й країни Африки, Азії та Південної Америки, принесло ще тривожніші дані – у всіх регіонах спостерігається стійке падіння цього показника.

Ми розглядали тенденції й у західному світі, і за його межами – та всюди бачимо різке зниження. Особливо лякає той факт, що після 2000 року швидкість зменшення кількості сперматозоїдів зросла та тепер перевищує 2% за рік,

– наголошує Свон.

Причини чоловічого безпліддя

Дослідники простежили: якраз із середини XX століття, коли у світі вибухово почали використовувати пластик, і розпочалося прискорене зниження чоловічої фертильності. Особливу небезпеку становлять пластифікатори – фталати та бісфеноли, які містяться у багатьох виробах: від м’яких пляшок та харчових контейнерів до медичних трубочок.

Фталати роблять пластик гнучким, а бісфеноли – твердим. Однак ці речовини впливають на статеві гормони: фталати знижують рівень тестостерону, а бісфеноли імітують дію естрогену.

Ці так звані "ендокринні руйнівники" особливо небезпечні для дітей ще на етапі внутрішньоутробного розвитку. Шанна Свон виявила, що вплив фталатів під час вагітності може призвести до анатомічних змін у хлопчиків – зокрема спричинити зменшення відстані між статевими органами та анусом, зменшення розмірів пеніса, а в майбутньому – до зниження кількості сперматозоїдів.

"Наші дослідження показали чіткий зв’язок між впливом цих речовин і репродуктивною функцією. Світове падіння кількості сперматозоїдів – це дзвінкий сигнал про те, наскільки руйнівними можуть бути навіть маленькі дози пластикових хімікатів", – підкреслює професорка.

Що робити?

Попри масштаб проблеми, глобальних рішень наразі немає. Навіть останні міжнародні переговори у Женеві завершилися лише декларацією намірів без конкретних дій. Поки змін нема, експерти радять самим проявляти обачність: обирати альтернативи пластику, користуватись скляним посудом і ретельно вибирати упаковку для їжі та води.