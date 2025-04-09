Як привчити дитину до горщика: основні поради

Всі діти розвиваються по-різному, але є етапи, які кожна дитина проходить у певному віці. Один із таких етапів – привчання до горщика.

У новому випуску шоу "Хочу бути мамою" на Люкс ФМ Таня Лі поспілкувалася з дитячою урологинею Аліною Пузько, щоб розібратися як привчити дитину до горщика, передає 24 Канал.

Також на тему Як повернути форму після пологів: поради від Наталії Татарінцевої

Як привчити дитину до горщика

Лікарка наголошує, що у цій справі не варто поспішати. Процес привчання до горщика має відбуватися відповідно до готовності нервової системи дитини. Сечовий міхур працює завдяки двом нервовим системам: однією керуємо ми, а інша працює автономно.

Спочатку дитина вчиться контролювати сечовипускання вдень, а вже потім – уночі. Важливо зазначити, що свідомий контроль за цим процесом зазвичай формується не раніше двох років. У цей період малюк починає усвідомлено підходити до цього етапу розвитку, тому важливо дати йому час на дорослішання.

Рекомендується знайомити дитину з горщиком поступово, ніжно і без примусу. Варто дозволити малюку самостійно обрати горщик, адже так він почуватиметься більш комфортно.

Якщо раптом дитина не встигає дійти до горщика, важливо підтримати її та сказати, що наступного разу все точно вийде. Критика чи покарання у таких ситуаціях лише нашкодять.

Дивись повний випуск "Хочу бути мамою" вже зараз і дізнавайся ще більше корисних порад: