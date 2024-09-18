Як відмова від куріння впливає на здоровʼя людей з хворобами серця

Пацієнти зі стійкою формою ішемічної хвороби серця, які відмовилися від куріння після встановлення діагнозу, знизили ймовірність виникнення критичних серцевих інцидентів наполовину.

Це дослідження анонсували на Європейському кардіологічному конгресі. У ході CLARIFY – міжнародного проспективного дослідження за участю 32 тисяч пацієнтів, які страждають на ішемічну хворобу серця, фахівці оцінили, як припинення куріння впливає на ймовірність серцевих проблем.

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Нове дослідження відмови від куріння

Основну увагу приділяли аналізу інцидентів серцево-судинної смерті або інфаркту міокарда протягом 5-річного періоду моніторингу. До дослідження увійшли пацієнти, яким встановили діагноз приблизно 6,5 років тому: на момент старту дослідження 41,3% учасників ніколи не курили, 46,2% були екскурцями, і 12,5% все ще курили.

Серед тих, хто курив у момент встановлення діагнозу, 72,8% відмовилися від цигарок протягом першого року, тоді як 27,2% припинили куріння пізніше.

Важливість відмови від куріння у людей з хворобами серця

Ті, хто відмовився від куріння відразу після діагностики, знизили ризик негативних серцево-судинних подій на 44%, тоді як зменшення споживання тютюну не дало помітної користі. Кожен додатковий рік куріння підвищував ризик на 8%.

Хоча курці, які кинули курити, швидко досягли значного зниження серцево-судинного ризику порівняно з курцями, вони так і не досягли рівня серцево-судинного ризику пацієнтів, які ніколи не курили, навіть після кількох років відмови від цигарок.