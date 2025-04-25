В якому віці починають проявлятися наслідки від шкідливих звичок

Куріння, надмірне вживання алкоголю та відсутність фізичної активності шкодять організму не лише окремо, але й у поєднанні, особливо якщо це триває протягом тривалого часу. Такий спосіб життя значно посилює негативний вплив на здоров’я, що може призвести до серйозних проблем вже у віці близько 30 років.

До таких висновків дійшли фінські вчені, проаналізувавши результати дослідження, яке тривало понад три десятиліття, повідомляє 24 Канал з посиланням на Annals of Medicine.

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Нове дослідження впливу шкідливих звичок

Раніше аналіз впливу шкідливих звичок на здоров’я зазвичай охоплював людей середнього віку та тривав близько 20 років. Проте команда спеціалістів із різних університетів та наукових установ Фінляндії вирішила дослідити це питання на тривалішій основі. Вони використали дані з довготривалого проєкту Jyväskylä Longitudinal Study of Personality and Social Development.

Початкова група для дослідження складалася зі школярів восьмирічного віку з фінського міста Ювяскюля, які народилися у 1959 році. У міру дорослішання ці учасники проходили опитування та інші дослідження у 1986, 1995, 2001, 2009 та 2020 – 2021 роках. Вік респондентів на час кожного етапу становив відповідно 27, 36, 42, 50 та 61 рік. Число учасників варіювалося від 326 до 206 осіб.

Учасники відповідали на запитання анкет, у яких оцінювалися ознаки депресії, рівень психологічного щастя та загальний стан здоров’я за останній рік. Також їхнє здоров’я оцінювалося за шкалою метаболічного ризику, яка включала показники артеріального тиску, окружності талії, рівня цукру, холестерину та інших жирів у крові.

Окрім цього, фіксувалися три ключові фактори ризику: куріння, надмірне вживання алкоголю (для жінок – понад 8,8 літра чистого спирту на рік, для чоловіків – понад 12 літрів) і малорухливий спосіб життя (заняття спортом менше одного разу на тиждень).

Наслідки шкідливих звичок

Статистичний аналіз із врахуванням статі та рівня освіти учасників показав, що наявність одночасно трьох шкідливих звичок безпосередньо пов’язане з погіршенням здоров’я. У таких людей частіше спостерігалися симптоми депресії, зниження психологічного щастя і фізичного стану, а також підвищені метаболічні ризики. Причому негативні зміни були більш вираженими при тривалому впливі шкідливих звичок.

Серед трьох факторів ризику фізична інертність виявилася найбільш пов’язаною з погіршенням фізичного здоров’я, куріння – з погіршенням психологічного стану, а надмірне вживання алкоголю впливало на обидва аспекти. Шкідливі зміни були помітні вже у 36-річних учасників дослідження.

Обмеження дослідження

Вчені зазначають, що їхня робота має спостережний характер, тому виявлені залежності не можна назвати виключно причинно-наслідковими. Наприклад, стрес може підштовхувати людину до вживання алкоголю, а зловживання спиртним, своєю чергою, погіршує депресію та створює проблеми у стосунках.

Також варто враховувати, що результати актуальні для людей, народжених у Фінляндії або західних країнах у 1950 – 1960 роках, і не можуть бути повністю застосовані до інших поколінь чи культур. Крім того, дослідження не враховувало роль харчування, а вплив шкідливих звичок розглядався як рівнозначний, хоча його шкода для здоров’я може значно різнитися.

Попри вказані обмеження, дослідження ще раз акцентує на необхідності відмови від шкідливих звичок для збільшення шансів на здорову і щасливу старість. Що раніше вдасться позбутися їх, то вищою буде ймовірність зберегти гарне самопочуття на довгі роки.