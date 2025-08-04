Літній нежить і шлунковий грип: які віруси циркулюють зараз
- У літній період можуть поширюватися віруси, такі як COVID-19, норовірус, "руки-ноги-рота", навіть при низькій активності грипу та RSV.
- Для запобігання інфекцій медики рекомендують дотримуватись профілактичних заходів: мити руки, уникати закритих приміщень та перебувати на свіжому повітрі.
Здавалося б, літо – не час для хвороб, адже на вулиці суха, тепла погода. Та, класичні "зимові" симптоми, як от кашель, нежить, температура – все ж можуть завадити вашій відпустці, чи просто гарним літнім дням.
Чому під час спеки можуть з'явитись ці та інші неприємні симптоми, пояснили лікарі в коментарі для Associated Press, передає 24 Канал.
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Чи справді віруси зникають у спеку?
Більшість вірусів дійсно активізуються в холодну пору року, однак літній сезон – не гарантує того, що ви не підхопите якийсь із них. Головна причина не лише в температурі повітря, а й у поведінці людей.
Коли через спеку ми перебуваємо в закритих, погано вентильованих кімнатах — створюються ідеальні умови для поширення інфекцій. Віруси легко циркулюють у таких просторах, навіть попри літню пору.
Які віруси зараз у "літньому обігу"?
За інформацією Центрів з контролю та профілактики захворювань США (CDC), наразі спостерігається:
- зростання захворюваності на COVID-19;
- низький рівень активності грипу та RSV (респіраторно-синцитіального вірусу);
- циркуляція вірусу "руки-ноги-рота", що викликає висипи й симптоми застуди;
- поширення норовірусу – часта причина так званого "шлункового грипу" з нудотою і діареєю.
Як захиститися від хвороб влітку?
Медики нагадали, що прості правила профілактики залишаються дієвими цілий рік. Тож, нічого нового: регулярно мийте руки; уникайте багатолюдних приміщень без вентиляції; частіше перебувайте на свіжому повітрі; залишайтеся вдома при появі симптомів застуди.
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