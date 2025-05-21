Допомагає схуднути, захищає від раку та хвороб серця: що таке клітковина і де її взяти

Харчові волокна – це різновид складних вуглеводів, які людський організм практично не здатен повністю перетравлювати. Завдяки цій особливості вони допомагають просувати їжу крізь кишечник, сприяють формуванню калу та суттєво впливають на процеси травлення. Також харчові волокна відомі як клітковина.

Продукти з високим вмістом клітковини сприяють швидкому насиченню. Їх регулярне вживання допомагає підтримувати нормальний рівень цукру в крові та контролювати масу тіла, повідомляє 24 Канал з посилання на Mayo Clinic.

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Користь клітковини

Раціон, збагачений клітковиною, знижує ризик розвитку серцево-судинних захворювань та інсульту. Також зменшується ймовірність виникнення раку товстої кишки та діабету другого типу.

Лікарі радять включати у меню страви з клітковиною при закрепах, діареї та геморої. Клітковина робить калові маси м’якшими й полегшує їхнє природне виведення.

Звідки отримати клітковину

Окрім фруктів та овочів, джерелами волокон є цільнозернові крупи, бобові, свіжа зелень, горіхи та насіння.

Серед овочів найбільше клітковини міститься у зеленому горошку – близько 9 грамів на одну чашку (250 мл). У такій же кількості брюссельської капусти чи броколі міститься по 4 – 5 грамів. Одна запечена картоплина зі шкіркою – приблизно 4 грами клітковини, а склянка вареної кукурудзи – 3,5 грами.

Серед фруктів перше місце посідає груша: один плід містить близько 5,5 грамів волокон. Високий вміст клітковини також у яблуках зі шкіркою, бананах та апельсинах.

Серед бобових лідирують сочевиця, чорна квасоля та горох – у кожному з цих продуктів, якщо їх відварити, є приблизно 15 грамів клітковини на порцію. Багато волокон міститься у горіхах, наприклад, у мигдалі та фісташках.

Цільнозернові каші та макарони – також чудовий спосіб збільшити споживання клітковини. В одній порції таких макаронів або перловки – близько 6 грамів волокон. А якщо не хочеться довго готувати, можна просто додавати по 1 – 2 столові ложки висівок до звичних страв.

Добова потреба у клітковині

За даними ВООЗ, більшість людей споживають недостатньо клітковини. Жінкам рекомендується вживати до 25 грамів клітковини на добу, а чоловікам – до 38 грамів.

Що буде, якщо з’їсти забагато клітковини

Надмірна кількість клітковини може спричинити здуття живота або газоутворення. Щоб уникнути дискомфорту, вводьте продукти, багаті на клітковину, поступово: додавайте насіння чи висівки до звичних страв, збільшуйте кількість овочів у кожному прийомі їжі, а на десерт обирайте ягоди замість солодощів. Такий підхід допоможе мікрофлорі кишечника поступово адаптуватися до змін.