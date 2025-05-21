Продукти з високим вмістом клітковини сприяють швидкому насиченню. Їх регулярне вживання допомагає підтримувати нормальний рівень цукру в крові та контролювати масу тіла, повідомляє 24 Канал з посилання на Mayo Clinic.

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Користь клітковини

Раціон, збагачений клітковиною, знижує ризик розвитку серцево-судинних захворювань та інсульту. Також зменшується ймовірність виникнення раку товстої кишки та діабету другого типу.

Лікарі радять включати у меню страви з клітковиною при закрепах, діареї та геморої. Клітковина робить калові маси м’якшими й полегшує їхнє природне виведення.

Звідки отримати клітковину

Окрім фруктів та овочів, джерелами волокон є цільнозернові крупи, бобові, свіжа зелень, горіхи та насіння.

Серед овочів найбільше клітковини міститься у зеленому горошку – близько 9 грамів на одну чашку (250 мл). У такій же кількості брюссельської капусти чи броколі міститься по 4 – 5 грамів. Одна запечена картоплина зі шкіркою – приблизно 4 грами клітковини, а склянка вареної кукурудзи – 3,5 грами.

Серед фруктів перше місце посідає груша: один плід містить близько 5,5 грамів волокон. Високий вміст клітковини також у яблуках зі шкіркою, бананах та апельсинах.

Серед бобових лідирують сочевиця, чорна квасоля та горох – у кожному з цих продуктів, якщо їх відварити, є приблизно 15 грамів клітковини на порцію. Багато волокон міститься у горіхах, наприклад, у мигдалі та фісташках.

Цільнозернові каші та макарони – також чудовий спосіб збільшити споживання клітковини. В одній порції таких макаронів або перловки – близько 6 грамів волокон. А якщо не хочеться довго готувати, можна просто додавати по 1 – 2 столові ложки висівок до звичних страв.

Добова потреба у клітковині

За даними ВООЗ, більшість людей споживають недостатньо клітковини. Жінкам рекомендується вживати до 25 грамів клітковини на добу, а чоловікам – до 38 грамів.

Що буде, якщо з’їсти забагато клітковини

Надмірна кількість клітковини може спричинити здуття живота або газоутворення. Щоб уникнути дискомфорту, вводьте продукти, багаті на клітковину, поступово: додавайте насіння чи висівки до звичних страв, збільшуйте кількість овочів у кожному прийомі їжі, а на десерт обирайте ягоди замість солодощів. Такий підхід допоможе мікрофлорі кишечника поступово адаптуватися до змін.