Та, за даними Американської кардіологічної асоціації, регулярне споживання сирих овочів сприяє зміцненню імунітету, зниженню ризику хронічних захворювань та зміцненню загального здоров'я, передає 24 Канал з посиланням на Eating Well.

Дивіться також Чи варто їсти авокадо щодня: головні плюси для здоров'я

З поміж інших приємних бонусів той факт, що споживання сирих овочів не потребує особливих зусиль для їх приготування. Ба більше, є наукові дані, які підтревжують, що саме цей спосіб споживання овочів допоможе покращити роботу серця та захистить від проблем з судинами.

Які продукти краще споживати сирими?

Броколі дійсно класний варіант, якщо хочете спробувати їсти овочі сирими. Цей зелений овоч упевнено посідає перше місце в рейтингу продуктів, які допомагають із профілактикою захворювань. Якщо ви постійно їстимете броколі, то забудете про проблеми з кістками, кишечником і серцем.

Наступний рекордсмен за кількістю вітамінів – буряк. І так, якщо вам здається, що цей овоч годиться лише для борщу і максимум салату з бринзою, то ви помиляєтесь. Буряк можна і потрібно їсти сирим.

Беталаїни, які містяться в сирому овочі, руйнуються під час нагрівання. Натоміть, саме вони допомагають сповільнити запальні процеси в організмі. А нітрати в складі буряка знижують артеріальний тиск.

Капуста кале – ще один хрестоцвітний овоч, який необхідно їсти, не піддаючи термічній обробці. Слід з'їдати півтори порції капусти, щоб уникнути проблем із підшлунковою залозою. Дієтологи радять розм'якшувати овоч салатною заправкою, якщо для вас він занадто жорсткий на смак.

А ось цей овоч, скоріш за все, ви звикли споживати сирим. Мова про перець. Він містить у 2 рази більше вітаміну С, ніж один апельсин та 20% від добової норми фолієвої кислоти. Перець варто вживати саме в сирому вигляді, тому що в момент приготування концентрація корисних речовин знижується.