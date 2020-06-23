Які неврологічні симптоми може викликати COVID-19: перелік
Останні дані свідчать, що збудник коронавірусу SARS-CoV-2 викликає неврологічні захворювання. Вчені зібрали перелік основних симптомів.
Науковці з Малайзії зібрали 19 релевантних статей, які згодом були ретельно відібрані та розглянуті. У своєму дослідженні, опублікованому на BJBMS, вони прийшли до висновку, що неврологічні симптоми при COVID-19 можна розділити на декілька категорій.
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Ураження центральної нервової системи:
- Головний біль,
- Запаморочення,
- Змінення психічного стану
- Дезорієнтація,
- Втрата свідомості.
Ураження периферичної нервової системи:
- Аносмія (втрата нюху),
- Гіпогевзія (ослаблення, спотворення або відсутність смакових відчуттів).
Переважно пацієнти, у яких виявляють неврологічні симптоми, перебувають у старшій віковій групі й мають супутні захворювання.
У деяких з них спостерігаються судоми, інсульт, млявий парапарез, слабка моторика рухів та навіть кома. Важливо, що неврологічні прояви можуть виникати незалежно від стану органів дихання.
Зазначимо, що у багатьох пацієнтів з коронавірусом помічають делірій – психічний стан, при якому свідомість дещо затьмарена, а увага, сприйняття світу, звичне мислення та емоційний стан порушені.