Які маски найкраще та найгірше захищають від коронавірусу
Група дослідників провела експеримент та проаналізувала, які маски для обличчя є найефективнішими у боротьбі з коронавірусом.
Стандартні бавовняні маски виконують досить гарну роботу, але інші – не настільки ефективні, пише CNN.
Варто знати Як правильно носити маску у спеку: поради
Дослідники з університету Дюка провели огляд різних масок, які використовують люди для захисту обличчя.
На основі досліджень, найкраще захищають:
- Маски N95;
- Тришарові хірургічні маски;
- Бавовняні маски.
Найгірше захищають:
- Пов'язки;
- Бандани;
- Трикотажні маски.
Лікарі дивуються, що люди досі нехтують засобами захисту та за будь-якої нагоди не дотримуються маскового режиму.
Мені дивно, що так багато людей все ще не носять їх належним чином, або потенційно постійно торкаються зовнішньої частини маски, забруднюючи руки, а потім торкаються очей, носа чи рота… Переконайтесь, що ви робите це правильно,
– сказав журналістам лікар Санджай Гупта.
Він також порадив людям продовжувати носити маски і в приміщенні.
Як правильно носити медичну маску
- Маска повинна закривати рот, ніс і підборіддя. Переконайтеся, що маска сидить на обличчі щільно.
- Намагайтеся не торкатися маски, коли використовуєте її. Якщо ви доторкнулися до неї, помийте руки водою з милом або протріть їх антисептиком.
- Замініть маску на нову, якщо вона стала вологою. Не використовуйте вдруге одноразові маски.
- Коли знімаєте маску, тримайтеся за зав’язки, не торкайтеся її передньої частини. Викиньте маску в кошик, який потім можна щільно закрити. Далі помийте руки водою з милом або протріть їх антисептиком.
Як користуватися маскою проти коронавірусу / Інфографіка 24 каналу