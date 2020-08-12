Група дослідників провела експеримент та проаналізувала, які маски для обличчя є найефективнішими у боротьбі з коронавірусом.

Стандартні бавовняні маски виконують досить гарну роботу, але інші – не настільки ефективні, пише CNN.

Варто знати Як правильно носити маску у спеку: поради

Дослідники з університету Дюка провели огляд різних масок, які використовують люди для захисту обличчя.

На основі досліджень, найкраще захищають:

Маски N95;

Тришарові хірургічні маски;

Бавовняні маски.

Найгірше захищають:

Пов'язки;

Бандани;

Трикотажні маски.

Лікарі дивуються, що люди досі нехтують засобами захисту та за будь-якої нагоди не дотримуються маскового режиму.

Мені дивно, що так багато людей все ще не носять їх належним чином, або потенційно постійно торкаються зовнішньої частини маски, забруднюючи руки, а потім торкаються очей, носа чи рота… Переконайтесь, що ви робите це правильно,

– сказав журналістам лікар Санджай Гупта.

Він також порадив людям продовжувати носити маски і в приміщенні.

Як правильно носити медичну маску

Маска повинна закривати рот, ніс і підборіддя. Переконайтеся, що маска сидить на обличчі щільно.

Намагайтеся не торкатися маски, коли використовуєте її. Якщо ви доторкнулися до неї, помийте руки водою з милом або протріть їх антисептиком.

Замініть маску на нову, якщо вона стала вологою. Не використовуйте вдруге одноразові маски.

Коли знімаєте маску, тримайтеся за зав’язки, не торкайтеся її передньої частини. Викиньте маску в кошик, який потім можна щільно закрити. Далі помийте руки водою з милом або протріть їх антисептиком.



Як користуватися маскою проти коронавірусу / Інфографіка 24 каналу