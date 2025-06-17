Чому люди вірять в теорії змови: знайшли спільні психологічні та розумові причини

Нові дослідження проливають світло на психологічні причини, через які люди схильні вірити в теорії змови. Виявляється, справа далеко не завжди в бажанні виділитися чи в пошуку таємних смислів, як вважалося раніше.

У наукових колах регулярно з'являються роботи, присвячені шанувальникам конспірологічних ідей. Раніше вчені пов'язували схильність до подібних переконань із завищеною самооцінкою критичного мислення, прагненням самоствердитися, а також із негативним впливом недосипання, пише 24 Канал з посилання на Psypost.

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Однак останні дані психологів із Корнелльського університету пропонують новий погляд на проблему. Дослідники з'ясували, що віра в маргінальні погляди властива насамперед людям, які стабільно переоцінюють свої розумові здібності і глибоко помиляються щодо популярності своїх поглядів.

Ознаки людини, яка вірить в теорії змови

У рамках масштабного експерименту понад чотири тисячі дорослих американців пройшли серію інтелектуальних тестів – на логіку, уважність, базові математичні навички та оцінку ризиків. Після кожного завдання учасники давали самооцінку: наскільки добре, на їхню думку, вони впоралися. Порівнявши реальні результати із суб'єктивною оцінкою, вчені виділили групу людей, які регулярно завищували свої успіхи.

Крім цього, за допомогою спеціального опитувальника оцінювалася схильність до віри в найпопулярніші теорії змови – від "інсценування" висадки на Місяць до історії про те, що пандемія коронавірусу нібито була спланована Біллом Гейтсом. Для об'єктивності в опитування включили й визнані випадки справжніх змов, наприклад, зафіксоване стеження ФБР за Джоном Ленноном.

Цікаво, що в усіх 8 проведених експериментах виявився стійкий зв'язок між переоцінкою своїх здібностей та схильністю вірити в явно хибні конспірологічні теорії. Причому ця кореляція залишалася значущою навіть з урахуванням інших факторів: нарцисизму, бажання виділитися чи браку навичок аналітичного мислення.

Феномен "хибного консенсусу"

Ще одне цікаве відкриття пов'язане зі сприйняттям свого "кола однодумців". Хоча насправді лише близько 12% опитаних підтримували ті чи інші теорії змови, у 93% випадків прихильники вважали, що більшість людей дотримуються тих самих поглядів. Вчені назвали цей феномен "ефектом хибного консенсусу", підкресливши, що особливо яскраво він проявлявся у найбільш самовпевнених респондентів.

Показово, що люди, які вірять у конспірологію, не усвідомлюють реального стану речей: вони переоцінюють рівень підтримки своїх ідей, навіть якщо йдеться про групи з абсолютно іншими поглядами. Це спростовує поширений міф про те, що конспірологи усвідомлюють свою маргінальність і свідомо протиставляють себе більшості.