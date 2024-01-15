Якими хворобами можна заразитись від собак

Існує кілька захворювань, які людина може підхопити від домашніх собак, переважно це паразитарні інфекції. Дотримання правил гігієни та своєчасна вакцинація можуть допомогти уникнути більшості таких проблем.

Зоонози – це хвороби, які можуть передаватися від тварин до людей. Навіть якщо ваша тварина не має доступу до вулиці, вона все одно може передати вам вірусні, бактеріальні або паразитарні інфекції – через слину, сечу, кал або внаслідок прямого контакту, особливо при укусах чи подряпинах.

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Якими захворюваннями можна заразитись від собак

Перелік захворювань, якими можна заразитися від собаки, містить:

Сказ – собаки є рекордсменами щодо поширення цього захворювання. На щастя, навіть якщо сказ не піддається лікуванню, йому можна запобігти: для цього потрібне щорічне вакцинування тварин. Якщо ви постійно працюєте з тваринами, вам також рекомендують вакцинуватися.

Кампілобактеріоз, характерними симптомами якого є підвищена температура, спазми в області живота і діарея (у тварин інфекція може мати безсимптомний перебіг). На цей час не існує щеплень від збудника цієї інфекції, тому для запобігання захворюванню необхідно дотримуватись гігієни після контакту з виділеннями вихованця, після відвідин туалету та перед їжею.

Стригучий лишай, який викликає появу на шкірі круглих плям, що сверблять з лусочками (у тварин на цих місцях утворюються залисини). Для захисту потрібно стежити за чистотою рук після контакту з твариною. У разі зараження допоможуть протигрибкові препарати.

Що робити

Як узагальнення, для підтримки свого здоров'я, рекомендується регулярно вести улюбленця на огляд до ветеринара, уважно стежити за його поведінкою та дотримуватись правил особистої гігієни.

А також дуже важливо вакцинувати тварин, які досягли віку одного року, від таких захворювань як: чума м'ясоїдних, парвовірусний ентерит, вірусний гепатит собак, парагрип, лептоспіроз та сказ.