Яка будова чоловічого тіла найбільше подобається жінкам

Що саме робить чоловіче тіло привабливим з погляду науки? Відповісти на це питання спробували міжнародні дослідники. Результати їхньої роботи, спростовують звичні стереотипи: ідеальна зовнішність – це зовсім не обов’язково худорлявий, рельєфний атлет.

Як пояснюють науковці, кількість жиру в тілі чоловіка – один із ключових показників, що не лише впливає на візуальну привабливість, а й асоціюється зі сприйняттям здоров’я та здатністю до продовження роду, пише 24 Канал з посилання на Personality and Individual Differences.

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Жирова тканина як фактор привабливості

У різних культурах наявність помірної кількості жирової тканини разом із м’язовою масою може сигналізувати про витривалість, силу та здатність піклуватися про близьких.

Зовнішній вигляд чоловічого тіла – результат складної взаємодії між м’язовою масою та запасами жиру – подає потенційним партнерам безліч біологічних і соціальних сигналів. Фахівці вважають, що як занадто низький, так і надмірний відсоток жиру сприймаються як ознака можливих проблем із репродуктивною функцією та загальним здоров’ям.

Попередні дослідження найчастіше зводили фізичну привабливість до такого показника, як індекс маси тіла (ІМТ), однак висновки були суперечливими. Щоб пролити світло на це питання, науковці з Китаю, США та Великобританії не просто порівняли ІМТ та зовнішню привабливість, але й побудували математичну модель, яка враховувала вплив маси тіла на виживаність і фертильність – своєрідний "еволюційний калькулятор" ідеального чоловічого ІМТ.

Як проходило дослідження

В експерименті взяли участь 238 чоловіків і жінок з університетів Китаю, Литви та Великобританії. Учасникам демонстрували 15 чорно-білих рентгенівських зображень чоловічих тіл, зроблених методом двоенергетичної рентгенівської абсорбціометрії (DXA). Такий підхід дозволив максимально об’єктивно оцінити форму тіла, акцентуючи лише на співвідношенні жиру й м’язів – обличчя та зріст були приховані та не впливали на думку учасників.

Чоловічі тіла відрізнялися за ІМТ (від 20,1 до 33,7), відсотком жиру (від 5,9% до 37,2%) і співвідношенням плечей до талії. Завдання добровольців було простим – розкласти картки за ступенем привабливості.

Ідеальні тіла подобаються менше

Результати виявилися неочікуваними: найпривабливішими визнали чоловічі тіла з ІМТ від 23 до 27 – тобто в межах норми або з легким надлишком ваги. Еволюційна модель також передбачила схожі значення (ІМТ близько 23,2–24,7). Таким чином, перевага надавалася не "ідеальним" худорлявим, а чоловікам із трохи округлими формами.

Найбільше на сприйняття впливав рівень жиру: оптимальним вважався показник 13 – 14%. Як занадто низький, так і надмірний відсоток жирової тканини знижував привабливість незалежно від країни респондента. Співвідношення плечей до талії також мало значення, але цей ефект був менш вираженим, ніж зазвичай вважають.

Отримані результати спростовують популярний міф про те, що чоловіча привабливість безпосередньо залежить від рельєфних м’язів і V-подібного торсу. Проте не слід забувати: реальне життя – це не знімки DXA, і на сприйняття зовнішності впливає безліч чинників – від міміки до стилю спілкування.